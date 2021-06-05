《邻里帮》恢复拍摄 黄暄婷徐彬 合体客串再续缘

长寿剧《邻里帮》恢复拍摄，《过江新娘》成功打造的CP（情侣）黄暄婷与徐彬将合体客串，剧中同样有暧昧感情戏。

《邻里帮》5月因新防疫措施而暂停拍摄，但昨天传出剧组将在6月中恢复拍摄。徐彬就在IG贴出和黄暄婷在剧中的造型造，并写道：“再次合体？并#邻里帮”。

徐彬和黄暄婷在上一部戏剧《过江新娘》中扮演夫妻，由于默契度高被誉为CP感十足。两人传出要合体客串《邻里帮》，让不少粉丝兴奋又期待。

黄暄婷则在徐彬IG留言“开心”，其他网友则留言表示“服装好搭”、“非常期待你们再次合作演出”等。

黄暄婷昨晚受访表示，能和徐彬再次合体客串《邻里帮》是因为该剧的监制梁来玲和导演都是《过江新娘》的监制和导演。“非常凑巧，那次合作大家很愉快，所以这次很开心见到大家。”

不过她透露，两人合体客串只有2集，黄暄婷因此觉得有些遗憾，原本希望能和大家相处的时光久一点。据了解，两人大约在剧组呆7到10天就戏份杀青。

她也透露，这次她在剧中饰演一名网红，徐彬则饰演一名摄影师。两人原本是同学，毕业后一起成为合作伙伴，徐彬负责拍摄和短视频，黄暄婷则将这些作品上传至社媒。

她也回应说，两人在剧中还是有一些暧昧的感情戏，但希望能在短短的2集当中制造一些不同于《过江新娘》的惊喜。“比如网友就说，这次芳草的造型显得时尚许多。”

《邻里帮》预计7月起，在8频道7点档播出。

黄暄婷学划龙舟

黄暄婷今年作品一部接一部。新防疫措施前刚拍完青春音乐题材的《大大的梦想》。她透露，虽然新防疫措施后，许多戏剧都暂停拍摄，但她还是很忙，除了给杂志拍封面，也给《大大的梦想》录歌。

下半年黄暄婷还将开拍一部戏剧，将在年底或明年初播出。她说自己并没有放假，所以昨天也有报名去学划龙舟，第一堂课并没有跌倒，还知道如何划出直线。

谈及为何会选择这样的运动，她笑说，因为看到一名网红划龙舟非常酷，自己想向她学习，同时她也觉得女孩子穿裙子也是可以划龙舟的。

徐彬期待开工

徐彬前段完成剧集《很久以后的未来》后，近期都在家照顾3月出生的女儿。

他通过简讯表示很想念开工，也说拿到剧本，还没仔细阅读，但知道和喧婷有很多对手戏。