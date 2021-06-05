不让生意停摆 林明伦转做船只维修

疫情不知何时了，帆艇出不了海，为了减少亏损，本地艺人林明伦做起维修船只的生意！

酷爱冒险的林明伦当初买船是为了追求出海的梦想，没想到6年前兴趣转成事业，成为一门生意。然而去年疫情暴发，出租船生意受到重挫，每月船只停泊费6000元，加上员工费用，不能出海两个半月，就要损失高达3万。

林明伦在接受《联合晚报》专访时说：“我的老外邻居是买各种各样的船，他对我说，疫情前每年卖三到四艘，疫情爆发后，大家无法出国，买船的人增加了，他一年可以卖12到15艘船。因疫情，加上人数受限，我的船几乎是停摆，除了偶尔有上船求婚的客人，职员都在家坐冷板凳，我就灵机一动，既然买船的人增加，就有维修船的需求，于是就做起维修船的生意，我和职员都会修理船。”

他半年前开始做维修船的生意，他表明这门生意可以做：“虽然生意慢了一点，但好过在家坐冷板凳。”冠病疫情不知何时落幕，但林明伦正面对待，在危机中寻找生机，精神可嘉。

在大海上沉着迎风破浪，林明伦对船只也颇有研究，被问到为何没下海做卖船的生意，他笑笑回应：“我不喜欢买卖的生意。”

爱上印尼海岛美景

其实在疫情爆发前，林明伦曾到位于印尼北端的阿南巴斯群岛（Anambas Islands），由很多小岛组成的岛屿面对开阔的海洋，湛蓝的天空和水能见度40米的海洋、绿色岛屿，美不胜收，曾被CNN赞誉为亚洲最佳热带海岛。

林明伦说：“那里好美，是人间天堂。”他说那里有水上人家，也许几十代都没上过岸，也没护照：“他们喜欢向游客讨药物、水果，女人就要胸罩，因为那里没有这些。”他说那里的人好客，会招待旅客吃海鲜。他希望疫情过后，有机会带客人到那里：“从新加坡到那里航程是一天半。”

载游客出海当起大厨

对于出租船载游客出海的生意，林明伦会让他们尽兴而归，结果体现出细心，从YouTube上学不同国家的料理，亲自当起大厨，烹煮好料医好游客的肚子。

由于目前几乎没客人，他也不想闲着，会去发掘新地点，最近就到位于本地北部卡迪地铁站附近的河流双溪卡迪蒙苏（Sungei Khatib Bongsu），他是开船过去，然后踩在立式桨板（Stand Up Paddle）上“堪景”，他说：“对面是军事基地，不可以上岸。这个红树林沼泽地很原始很漂亮，有鸟、蛇，很宁静的空间，让人很享受大自然的美。”