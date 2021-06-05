10年婚姻玩完 大S宣布离婚

（综合讯）“大S”徐熙媛稍早独家向《苹果新闻网》证实与老公汪小菲婚变，她说：“离婚手续在办了。他的言行本人不予置评。”两人2011年3月结婚，10年婚姻就此告吹。

汪小菲声称不知情

对于太太向媒体说两人办离婚，汪小菲回应新浪财经：“我不知情”。

44岁的大S（徐熙媛）与39岁的汪小菲结婚10年，育有一双儿女，汪小菲去年7月赴中国处理工作事宜，长达半年未回台湾，农历过年前他隔离期满，与大S和儿女团聚过年，夫妻俩的婚姻前后被唱衰5次，大S今天（6月5日）证实：“离婚手续在办了。他的言行本人不予置评。”

出道27年的大S，感情上敢爱敢恨，不搞无聊的矜持，从不讳言喜欢高颜值男人，她和见面4次、认识4天的汪小菲闪婚，就非常符合她的性格，但相爱容易相处难，她和汪小菲的两岸婚姻本来就不易维持，文化差异加上二人个性不同，婚姻关系上易起磨擦，汪小菲是北方人，个性直率，有时惹大S不高兴却不自知，直到看老婆生气，才赶紧安抚她，最后夫妻俩和好如初，这是大汪婚姻互动的日常。

大S个性叛逆、有主见，婚前全家人包括妹妹小S（徐熙娣）和S妈都怕她，但她一遇到汪小菲就没辙，自认只有汪小菲治得住她。2人结婚10年，老公不仅不怕她，吵架口才也比她好。她对汪小菲采“放牛吃草”的相处态度，曾大方表示：“若老公出轨，我会放他走，但小孩一定要归我。”霸气十足。

两人派对上一见钟情

大S与汪小菲2010年在派对上一见钟情，2人首次见面是安以轩和已故的安钧璨带她去汪小菲开设的北京兰会所，当时汪小菲主动跟大S攀谈，让大S心里冒问号：“你是哪位？”之后大S和汪小菲在安以轩生日宴上巧遇，2人聊了一晚，十分投缘，后来大S在台北过生日，汪小菲意外出现，还惊喜送她项鍊，让她毅然决定：“小菲就是我生命中对的人。”

之后第4次大S和汪小菲在北京见面，2人聊天聊到天亮，他突然问她：“要不要跟我结婚？”她想都没想，直接回：“好！”翌日中午2人就在当地王府井大道一处教堂的门外互戴戒指，当晚约朋友一起涮羊肉，完成另类订婚仪式，原本不办婚宴的2人，因婆婆张兰坚持名门正娶，2人才于2011年3月22日在三亚举行盛大婚礼，2人相识49天闪电结婚，震撼演艺圈。

2人闪婚后开始历经磨合期，大S对汪小菲无为而治，从不对汪小菲唠叨。大S形容汪小菲是火爆浪子，脾气来得快去得也快，情绪最高点顶多摔筷子，她不担心汪小菲外遇，更不会查勤或偷汪小菲的手机，“他的2支手机常丢在我面前，电脑在家也不会关机，我从来不会碰”。

“大S”向《苹果新闻网》证实与老公汪小菲婚变，她说：“离婚手续在办了。他的言行本人不予置评。”

对于太太向媒体说两人办离婚，汪小菲回应新浪财经：“我不知情”。

S妈指大S说气话

（台湾讯）徐熙媛承认与汪小菲婚变消息传出后，徐妈接受《苹果新闻网》电访说：“熙媛说的是气话，离什么婚？我会劝熙媛，熙媛和小菲都放心不下小孩，我会要他们夫妻俩先忍一忍。”

徐妈强调，汪小菲常常对两岸议题发言，言论屡屡引起网络热议，“他是关心老婆和小孩，他现在台湾和中国两边跑，我、熙媛、熙娣和小孩都打不到疫苗，对老婆和小孩，他照顾不到，他很着急，所以才会说这类政治议题的话”。

徐妈透露，汪小菲曾要大S带小孩飞去中国打疫苗，但小孩都很小，加上两岸都要隔离，太麻烦，所以熙媛、熙娣和小孩都决定留在台湾等疫苗。大S经纪人廖玮琪也回应：“夫妻俩就是吵了一架，哪对夫妻不吵架？没什么事。”