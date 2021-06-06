恶邻布局

Ordinary People

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

马东石扮演的基哲是拳击冠军教练，被调派到乡下小镇的高中担任体育老师兼训导主任。一名女学生神秘失踪，大家默不吭声，女学生的朋友宥贞坚信好友遭绑架，基哲与宥贞努力救人，并揭发骇人真相。

我·董·你 3

8频道 晚上9.00

到香港发展的本地演员吴岱融进入演艺圈有38年，今年62岁的他拥有精湛的演技和俊朗的外形，依然是电视剧的男一人选。吴岱融多年来坚持运动，以保持身心健康和体态，主持人董素华随他一起跑步，做瑜伽和踢足球，他的太太钟淑慧和儿子也一起上节目，分享全家如何面对疫情。

中国新相亲4

Chinese Dating 4

e乐（新电信Ch11/501） 晚上8.00

主持：张国立。代际相亲交友节目，以“带着爸妈更放心”为相亲口号。节目配置不同的心动位、观察位，嘉宾出场后，家庭爱情小船可以先冲出停在观察位，与嘉宾近距离交流。当所有家庭都与嘉宾沟通后，将有第二次机会选择是否将爱情小船前进到心动位，嘉宾也拥有反向选择权，可以留下三个家庭继续了解。

阿索的故事

The Calling of a Bus Driver

天映频道（星和Ch868，

新电信Ch585） 晚上9.00

主演：王菀之、梁汉民、姜皓文、蔡洁。天生乐观的阿索来自中国大陆，梦想能在香港当巴士司机，她因拍拖七年的男友志高出轨而分手，并发奋实现当司机的梦想。一年后，阿索收到志高与琪琪的喜帖，琪琪的前男友振民找阿索加入复仇大计，揭发琪琪是骗财骗色的骗子，阿索会如何抉择呢？