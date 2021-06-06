本地片商当“敢死队” 疫下发行30部电影

疫情暴发18个月期间，本地片商发行30部电影，预计在农历七月推出国产鬼魅片《开夜车》！

《开夜车》制作费达100万，由Clover Films携手mm2投资拍摄，由邱金海爱徒高崇悟操刀，胡佳琪，陈邦鋆，黄嫊方领衔，《开》由三段故事组成，通过巴士、脚车、出租车，用交通工具玩“鬼”！

Clover Films老板林德受访告诉《新明日报》，《开》已在进行后期制作，期望农历七月出击。

疫情暴发，百业萧条，不少好莱坞大片档期一改再改避峰“疫”，但“敢死队”Clover Films却在风口浪尖的18个月内推出30部中韩港台电影，对比疫情前产量丝毫未减！

林德说：“发行电影与戏院商其实都坐在同一条船上，戏院商需要电影、发行商的片量不能一直屯着，碰上疫情票房当然吃亏，但是不是因为害怕（影响生意）就什么都不做？”

他叹说，由于冠病全球影片档期“大挪移”，戏院很多时候没有足够影片可放映，观众即使乐意进戏院看电影，也可能没新戏可看。

长久下去，一旦观众止步戏院，对戏院商、发行商、电影投资商都将造成无可挽回的恶性循环。

林德放话，只要戏院没接关闭指令、片子不改期，7月大片将是中国建党100周年的《1921》，另一部《七人乐队》档期未定。

“像去年7月放映的《尸杀列车2：半岛》也有业者劝我别那么快上片，先观望一下，但全球疫情反复不定，谁敢保证明天会更好？延迟几个星期后才上画就会‘没事’吗？”

以亚洲片看，去年7月，《尸杀列车2：半岛》兵行险着，在入场观众受限情况下推出，结果本地票房卖了290万；天王刘德华《拆弹专家2》年底杀出，超过165万，成绩比疫情前的《拆弹》还好。

Clover Films发行，由彭于晏挂帅的《紧急救援》卖了70万、贺岁片《人潮汹涌》也有60万，疫情下交出亮眼成绩。

套用林德的说法，由于“赌”的片都买中，加上影片版权也卖其他平台，尽管疫情严峻，电影片商仍算“有盈利”。

有“距离”难“谈恋爱”《团圆饭》或延迟开拍

Clover Films携手爱奇艺的头炮贺岁之作《团圆饭》原本预计7月中开拍，但林德直言“或许会延迟一些”。

他透露，在高警戒解封第二阶段，拍摄现场不得超过30人，须保持一米距离，“拍谈情说爱戏根本不可能。”

林德表示将配合政府指示，再为贺岁片开机做调整。

据悉，《团》男一王冠逸为贺岁片开拍已提前回新，除了进行商业活动，也推出个人美妆防晒品牌，他工作满档，拍摄到8月初之后再飞中国，隔离21天才能拍新戏，若《团》无法如期完成，工作方面将怎么挪期，也很伤脑筋。