首次与王子奇合作 苏晓彤有被“电”到

没有流量明星、没有庞大制作费的中国古装探案剧《御赐小仵作》是近期最夯的一部网络剧。该剧由中国新生代演员苏晓彤、王子奇主演，剧中苏晓彤饰演坚韧善良的小仵作楚楚，与饰演安郡王萧瑾瑜的王子奇携手破案，进而揭开楚楚的身世之谜、朝廷惊天大秘密。

据悉《小仵作》女主角的原定人选并非苏晓彤，该剧制片人韩冰曾透露之前的女主角因片酬问题辞演，最后由苏晓彤“执二摊”。苏晓彤接受《联合晚报》访问时直言，该剧从筹备到开拍约半个月，谈到如何跟首次合作的王子奇短时间培养默契，她说：“开机之前围读的时间比较多，每天工作量也挺大的，没有特别多时间去私下交流。开机之后，我们的对手戏特别多，有时候会一起研究一场戏或对戏，从而慢慢了解彼此才熟悉的吧。”

23岁的苏晓彤上个月刚毕业于北京电影学院表演系，《小仵作》并非她的首部作品，2013年她参演大陆剧《四十九日·祭》入行，几年下来曾接演《少帅》《大宋少年志》等剧。

首次结戏缘的苏晓彤和王子奇同样念北京电影学院，但她表示两人不是一个班的，所以拍《小仵作》前不认识也不熟络。她一开始对王子奇的印象是内向、不爱讲话，但接触后发现他做事认真，而且还很细心，“平时拍戏时他都会照顾到我，问我冷不冷啊。他挺会照顾人的。”

剧中两人组成“楚瑜CP”，楚楚被有勇有谋、正义凛然的萧瑾瑜打动，苏晓彤在拍剧时有否被王子奇“电”到呢？

她直爽说：“肯定有的吧，我们拍戏的时候都在角色里，他有很多言行举止都还挺打动我的！”

苏晓彤表示杀青时会感到不舍得，但不光是此次拍《小仵作》，“每个角色在杀青那天都会觉得很舍不得，挺难的，需要靠自己走出来。”

据悉《小仵作》首播时，两位主角都在忙着写毕业论文，当下腾不出时间宣传。苏晓彤对此说，从上大学开始就须要懂得平衡演艺工作和学习，她也都以课业为主，尤其《小仵作》开播时她快毕业了，“最关键这段时间还是希望能够划上完美的句号。”之后得悉剧集取得好成绩，她感到开心之余更乐见无论是作品或课业都没被耽误。随着该剧播迎来结局，苏晓彤和王子奇昨天发文告别角色的微博还登上了热搜呢。

接下来她苏晓彤将继续为《小仵作》宣传，并透露落实接演一部新剧，不过现阶段不便透露更多详情。

希望像剧中角色乐观

谈及与楚楚的共鸣之处，苏晓彤自认跟角色一样特别有上进心、有明确的目标。

她向往能跟楚楚一样乐观，指楚楚虽然家境没有很好，但仍追求梦想，哪怕是到一个人生地不熟的地方，“这种执着和乐观的精神，我希望能一直延续下去。”

剧中不少戏份让苏晓彤印象深刻，包括楚楚发现自己非父亲的亲生女儿。她说：“当时特别能感同身受，拍完很久都没能从戏里走出来，很久之后才平复心情。”提及她在那场戏中有一段哭戏，她表示哭戏并不是特别困难，“真情流露，感情到了自然就会呈现那样的效果。”

获胡歌赞有潜力 苏晓彤：受宠若惊

有陆媒报道，胡歌前阵子出席活动时透露有追看《小仵作》，他赞苏晓彤是非常有潜力的新人，还会给她发微信问剧情。

苏晓彤接演的首部剧《四十九日·祭》，胡歌正是主演之一，而得悉他给予自己如此高的评价，她直言：“受宠若惊，因为我之前不知道。”

她说拍《四十九日》时年纪特别小，两人没有太多对手戏也没什么交集。如今两人私下有交集吗？她只说：“但愿能合作吧。”