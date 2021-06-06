黄碧仁接种疫苗：没强烈反应 过后还能晨运

拍完《味之道》的黄碧仁最近在家小休，于上个月22日打完第二针疫苗。部分人打完第二针疫苗都有强烈反应比如呕吐、发烧和酸痛，而碧仁算是幸运的。“我打完两针都没有强烈的反应，早晨还能做运动。”

碧仁透露出，打完第一针时还有点酸痛，不过还是能自由活动，之后打完第二针的状况似乎还没第一针强烈。

她说，“可能是因为我猛灌水、吃水果的缘故吧。”

注重水份摄取的碧仁，自疫情开始更加注意喝水，要求自己一小时至少喝三杯水。此外，碧仁一家人也很爱吃水果。

“我一次会买20多粒橙子，四五包葡萄。”

她认为，尤其是疫情期间需要补充更多维生素，喝很多水，因此也想建议大家多喝水。

自完成《味之道》拍摄，黄碧仁至今在家休息。“我还没休息够，太多事情要做了，我现在要先整顿一下家事。”

她告诉记者，甚至过年的时候都没时间大扫除，以至都不敢请人来家做客。

当问起她，以后是否还愿意接长寿剧的工作，她坦言自己其实挺喜欢拍戏时的“惊喜感”，她透露起初拍摄《味之道》时，并不知道结局，因为剧情是边拍边写，所以要紧跟剧情走向一边拍一边做功课。虽然时间有点紧迫，但她也表示自己还挺享受整个拍摄体验。

另外，黄碧仁还说自己常常一完工就会病倒，她开玩笑说：“很多人说这是‘劳碌命’。”

她记得有次拍完戏后，病了挺长一段时间，期间头晕目眩，还有些皮肤敏感。“其实我挺容易生病的，但我工作时从来不生病，可一闲下来我可能就要生病了。”

21岁长子已打疫苗

如今她的妈妈也完成接种疫苗，21岁的儿子也打了第一针，大家都没有任何不适，只是感到一些疲劳。

如今疫苗已经开放给学生，碧仁表示自己并不着急让两个女儿接种疫苗。