上直播《谁来开门？》 张智扬爆：已有交往对象

“Ah Boy”张智扬（Tosh）昨天（6月5日）亮相配合新加坡书展推出的名人午餐谈话性直播节目《谁来开门？》，在节目中透露有交往对象。

张智扬回应网民发出的问题，其中一道是“现在单身吗”，他停顿片刻后，松口答道：“现在有dating（交往）的对象。”他未多谈恋情细节，不过，可从他分享的“理想型”中，勾勒真命天女的模样。

张智扬直言喜欢漂亮和身材好的女生，“男生认识女生，一定会先看到外表，之后才进一步认识她、喜欢她的个性。我喜欢有幽默感、开朗的，孝顺也很重要，如果她爱护自己的家人，我想她也会爱我的家人。”看直播的飞艺娱乐老板洪爱玲幽默留言：“他好像在讲我！”

此外，在家里做直播的张智扬，大方公开厨房和客厅。造型上走嘻哈风格的他，家里却走温馨风格，主色调为白色。介绍厨房时，他笑言很少下厨，平时都是叫外卖，比较拿手的是煎三文鱼和鸡排。

谈到疫情所带来的感悟，张智扬觉得要珍惜家人，“我们视家人是理所当然的，从小到大都是跟家人在一起，觉得他们会永远在身边照顾我，但很难判断将发生什么，在还可以的时候，应该多珍惜他们。”