王力宏教学应用反应太好 7月邀方文山开课

（综合讯）台湾歌王王力宏最近投入研发在线歌唱教学应用“月学”，成绩太好，他决定扩大规模，邀方文山加盟教作词。

王力宏第一学期的歌唱课程4月份就结业，以一个月约7330元台币（约350新元）的学费来看，在第一个学期就有近1亿5000万台币（约723万新元）的收入，他决定把所得利润全部投入在扩大课程规模，以及增加课程的多元化上。

他4日宣布第二学期7月开课，除了歌唱课，更加码找来方文山教歌词创作。方文山会教授歌词创作独门秘方，同时还会分享他作为资深“词人”的工作经验，欣赏历史文化及文学艺术的角度，以及他独特的人生历练。

王力宏前阵子造访方文山工作室，看到满坑满谷的书堆，笑说：“这就像是在爬一座东方文学山啊！”于是决定将方文山的课程取名为“爬东方文学山”。身为校长的王力宏更自豪称：“无论你是词人、诗人、小说家、编剧、文字作品爱好者等，或是周杰伦的粉丝，你一定都会觉得能够跟方文山大师一起上课一个月，实在是太难得了吧！”

王力宏近来改变造型留起络腮胡，被问到留胡子原因，他通过经纪公司说：“最近配合防疫规定，都待在家全心投入月学的相关制作，胡子也因应而生。”

被爆疑似婚变

王力宏也被爆和老婆李靓蕾两年没公开互动，疑似婚变。有中国大陆网民发文透露，王力宏夫妻最后一次公开互动是在2019年情人节，当时他还晒出合照。自此之后，就再也没有双方合照。