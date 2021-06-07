《壮志高飞》披着行业剧外衣的偶像剧

壮志高飞

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中国大陆航空职业剧《壮志高飞》上个月27日于腾讯视频、爱奇艺和优酷首播。该剧由香港无线剧《冲上云霄》编剧欧冠英担任总编审，香港导演蔡晶盛执导，陈乔恩和郑恺主演，朱梓骁、胡兵及赵子琪等担任配角。

47集的《壮志》于2017年8月开拍，辗转中国、法国和西班牙等实地取景，四个月后杀青，不过迟迟无法播出，等了近四年终于开播。一般仓底剧相隔多年“重见天日”的问题都出现在该剧上，包括拍摄手法、技术甚至是故事都难免显得过时。目前该剧的豆瓣分数未出，不过看过的网民有不少给出一星差评，指《壮志》是“山寨版《冲上云霄》”“伪职场剧”，但也有网民认为新颖的航空业题材还是值得一看。

故事被指俗套

《壮志》故事围绕三个年轻飞行员展开，肖默（郑恺饰）是仲夏航空副驾，在一次飞行途中意外发生火情，间接造成航空公司太子爷夏宇（朱梓骁饰）母亲过世。尽管公司最后判定肖默没有责任，但他还是因为内疚辞去副驾职务，改当维修师。两年后肖默重回飞行队，在航校复训期间重遇已是飞行学员的夏宇，两人更意外喜欢上性格率真的女飞行员吴迪（陈乔恩饰）。三人经历友情的考验，爱情的冲击，最终成长为优秀的航空专业人员。

该剧播出后被指故事太弱且俗套，看头就知尾，是一部蹭航空业热度，披着行业剧外衣的爱情偶像剧。

在第一集中，较为老套的情节包括飞机出现故障幸而最后转危为安，女主角的母亲因安全问题反对女儿从事航空业工作等。此外，男女主角从最初不和到后来于巴黎相遇，接着上演英雄救美赶走小偷的桥段，依然是老掉牙的剧情。

有自媒体指出，第二男主角于异国街头对女主角一见钟情，两男主角争夺女主角之外工作上也不和，这样的故事抽离航空业放到其他行业上，照样能成立。

“吴迪”人设模糊

除了剧情，“吴迪”人设有些模糊矛盾，自强自立的她想要逃离母亲的管控当飞行员，另一厢却和肖默争一幅画，为此死皮赖脸几乎下跪，人物性格偏离了独立女性人设。倒是肖默呈现了一丝不苟的干练飞行员形象，积极正向，人设易获观众好感。

故事的开篇吴迪是空姐，但她的志向是当飞行员，她与肖默从彼此看不顺眼到相互吸引，可是两人剧里欠缺火花，CP感不强。此外，演员原音演出，有网民认为陈乔恩的台湾腔听起来格格不入，容易叫人出戏。

机舱场景逼真

制片人之一罗君辉之前受访时说，《壮志》创作过程中，团队参观考察了中国多家大型航空公司、航空学院，并与工程师和飞行员做深入沟通。

另在东海航空的加盟与支持下，剧中出现的机舱内和航拍大场景都是真实场面，剧组更重金购置大量飞机的航材机件，由技术工程人员历经近三个月组装，随后从西安运至深圳的影棚中，再由工程技术人员做最后的组装调试。至于机舱逼真到什么地步，另一名制片人苗萌打趣道：“装上引擎，就可以直接载客航行了！”

《壮志》由完美世界影视和寰亚传媒联手打造，前任无线戏剧制作总监梁家树、陈德修担任监制，苗萌说，在完美世界和寰亚确定合作时，梁家树的团队已经完成《壮志》的剧本，不过为了确保能对准大陆观众口味，大陆的编剧团队再次进行一轮“落地化”调整。

她说：“飞机是一个载体，机长是中华民族精神的传达者，我们想借助年轻机长这个高知识人群向世界展示国人的素质，传递国人精神，展现中国航空梦。所以作品中的故事一定是本土化，令观众有共鸣的。”

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