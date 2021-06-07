汪小菲三分好丈夫 比不上大S四点贤妻？

两天前，台湾女星安以轩在社交平台晒出和富豪丈夫陈荣炼合照，配文：“四周年结婚纪念。”还给他送自己的钻戒拍了个特写，有网民指价值将近十万新元。这一对于2017年6月结婚，目前育有两胎儿女，她常晒出和家人互动的画面，幸福感洋溢。

安以轩秀丈夫送她的钻戒。（微博）

安以轩当年介绍汪小菲给大S认识，阴差阳错成为“小大恋”的“红娘”，只是十年后再对比一番，似乎“小大恋”这一对经历的风风雨雨比较多。

离婚不成背后四原因

两天前，大S突传要离婚汪小菲，轰动娱乐圈。后来据知不过是两人吵了一架，大概是女方不满男方发表对娘家城市台北的负面言论，不过是气话。媒体列举了四个理由说明这次的婚离不会成：

1）两人对彼此还有爱。

2）汪小菲没有踩到大S的底线——出轨。

3）双方亲友仍劝和不劝离。

4）汪小菲放软姿态，跟大S道歉了。

大S和汪小菲的婚姻仍受看好。（互联网）

“小大恋”是典型的明星嫁富二代，外界向来关注两人的互动，解析他们的“爱的语言”。

汪小菲三分好丈夫

来看汪小菲怎么表现他对大S的爱：

1）大S好几次身陷舆论风波，汪小菲都挺身而出，发表“护妻言论”，最出名的一次，是她说从小到大，都是她爸剥虾给她吃，如果汪小菲不剥她就不吃。此话惹来酸民形容她“造作”，汪小菲不爽回应：“她老公愿意给她剥虾怎么了”，顿时变身“宠妻狂魔”。

2）汪小菲在台北高调开设以妻为名的S酒店。

3）3月份，他送了一个超大的钻石戒指给爱妻作为十周年纪念。

大S四点贤妻

再来看大S怎么表现她对汪小菲的付出吧。

1）首先是生孩子。爱美如命的大S，为了保持身材多年吃素，但为了受孕，她打破坚持近十年的吃素习惯，让她引以为傲的身材后来有点发福，据说也为此丢掉多年的减肥产品代言。身为长发美女，她毅然剪掉自己的“标志”，只为了方便照顾孩子。

大S在40岁生二胎的时候，更在产床上突然癫痫发作，紧急抢救下才捡回一条命。尽管如此，她两年后还是冒险怀了第三胎，结果胎儿在7周大时被发现发育不良，必须引产，让她的身体受到不小的损伤，可以说她为了给爱情留下结晶奋不顾身。

大S为了给汪小菲生孩子，付出不少。（互联网）

2）其次，汪小菲的S酒店，房价在300新元以上，走高端价格，但似乎经营不善，长期亏损。不巧去年疫情突然来袭，酒店业务更是雪上加霜，不得不裁员减薪。这时传出大S出售豪宅，疑似是为了套现给老公救急。

3）大S利用名人效应加持丈夫。夫妻俩2018年一起上中国大陆真人秀《幸福三重奏》，在当地打开知名度。据说，每次两人都以夫妻档的形式上节目或接代言，有媒体推测他们每次都是数百万新元入袋。通过节目上的夫妻互动、护妻言论，汪小菲成功打造好男人的形象，洗白过去“暴躁易怒”的刻板人设。

大S在节目里扭汪小菲的耳朵，让他建立温柔爱妻的形象。（节目照）

4）汪小菲不时会有绯闻出现，从刚结婚那年被爆婚前劈腿小模，到在太太孕期夜会美女，再到酒后撩女，甚至背着老婆搂女，惹来外界不少闲言闲语，但大S始终坚忍，没有口出恶言。

对比夫妻俩种种爱情举动，你觉得谁爱谁多一些呢？