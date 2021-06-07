疫情下2年没戏拍 廖永谊卖鱼求存反“倒贴”

沉寂很长一段日子的廖永谊昨天接受《新明日报》访问，依然是那个有话直说的坦率个性，他感叹疫情下无戏拍、无登台，零收入，师傅梁志强照顾徒弟，推介他当网卖。

永谊感谢梁导、也感激卖鱼哥王雷牵线，让他当上卖鱼郎，直播网卖、接订单甚至送货上门，他没日没夜“一脚踢”，但卖鱼卖了两三个月，不但赚不到钱、反而得“倒贴”。

永谊没怪任何人：“是自己管理不当，我不懂使用电脑、卖出去的鱼连账有没有收回都不清楚，没把账目厘清，也无法去核对数字，结果落得倒贴下场......”

最糟糕的时候，永谊的银行存款是零！他很坦白：“打从我20岁工作至今，从未试过银行存款连一毛钱都没有......”

永谊是梁导提携的Ah Boy之一，凭《我们的故事》之“阿龙”一角人气急升，后荣升贺岁片《遇见贵人》男一，再接了《新兵正传IV》《杀手不笨》，因外形演技在线星途闪耀。

请求议员帮忙

永谊曾挨过10多年咖哩菲，因此很珍惜到手机会，他为人孝顺、务实，拍戏赚到钱就添物业、买车，不料受到全球疫情冲击，生活步调全被打乱，他陷入经济困境，每个月房贷4位数、车子八九百，样样都是钱，他无法应付，“车子因供不起就被拖走了，房贷方面，我请求议员帮忙，感谢议员体恤，允许我延期还贷款，还让我分20年偿还。”

“男人要能屈能伸”

一度，永谊自怨自艾，开始钻牛角尖：“人家当艺人我当艺人，我又不赌不乱花钱，努力工作，为什么我会活得那么倒霉？脑袋就会闪过翁立友那一首‘我问天、我问天！’”

为了生计，永谊到巴西立卖鱼场当起卖鱼郎，天天抹黑早起，凌晨5时许出门搭巴士，赶到渔场杀鱼、选鱼、卖鱼与送鱼到餐馆，专心当起卖鱼郎，完工时，已是夕阳西沉近黄昏。

让他到渔场工作的，是一名因网卖认识的老板，对方是他窘境中的贵人之一。

职业不分贵贱，不过曾是闪烁明星，为生活沾一身鱼腥味，永谊适应吗？

“男人要能屈能伸，日后或许需要应付更多挑战，对我来说，有工作做就已经很好了。”永谊很知足。

然而，当卖鱼郎过程中，他试过滑倒受伤、赶送货来不及洗澡、一身邋遢，曾被人投以异样眼光，他不讳言内心涌起一阵委屈，做了一个月，不想再露脸，当回网卖，经历前一次惨痛教训，他从中学习记账，每一条账目清清楚楚。

经历疫情洗礼，永谊活得更接地气，他感恩会计师女友在他陷入事业低潮时，始终对他不离不弃。

廖永谊与女友。（受访者提供）

曾自暴自弃 暴肥20公斤

永谊曾因自我放弃，一胖20公斤！

在无工作、无收入的日子，永谊曾靠暴饮暴食减压，女友为了安抚他，经常买炸鸡给他，吃着吃着，身材就走样了，原本62公斤发胖成82公斤。

“我目前正在积极减肥，因为我对演戏仍充满热忱、最近又与曾詠恒一起做线上脱口秀《友谊咏恒》，除了为复出荧光幕做好准备，也因为发胖，从前那些衣服穿不上，都得重新买，我花不起那个钱......”

永谊赞搭档詠恒是个在任何艰难时刻，都能抱持着乐观正面性格的人。

永谊说到做到，如今减至76公斤，最近才为新剧试镜拍视频，他告诉记者，两年没戏拍，记台词能力不减、3秒就能掉下眼泪，语气很欣慰。

或许是生活磨出来的历练、演技随时迸发，并没有因此生锈，他正满心期待，希望接下来鱼照卖、戏照拍......