贴文“老婆第一” 汪小菲秒删惹议

（台北讯）汪小菲婚变首日开火锅趴，昨天深夜留言“老婆是第一”，母亲张兰则点赞指责大S的网民留言，掀婆媳矛盾！

大S（徐熙媛）与汪小菲婚变事件闹得沸沸扬扬，汪小菲看事情闹大，惹老婆发飙，前天在微博缓颊说：“因为实在担心家人，昨天说了一些不好的话。疫情期间确实情绪容易激动，希望家人能健康平安。”

中国大陆媒体报道，汪小菲昨天深夜再次发声，转发网民整理他早期的微博言论，说道：“爱所有的家人，我老婆是第一。”再度对大S输诚。然而，发文没过多久，他删除了这则微博，原因令人好奇，夫妻关系让人雾里看花。

汪小菲日前在微博骂台湾的冠病确诊者飞厦门是“汉奸”、批台北打不到疫苗对比中国大陆“这就是差距”，大S被问及此事时，竟表示正在处理离婚，人在大陆的汪小菲则表示对离婚不知情，事后将微博的敏感字句删除。

外界好奇夫妻俩的最新动向，汪小菲的母亲张兰前天晚间开直播，透露儿子约了朋友吃火锅，汪小菲全程虽未露面，但直播仍可听到隔壁传来的喧闹声。她接着猛夸“汪小菲优秀，媳妇大S也好”，说完这句没多久，门外就传来一名男子大吼：“别说，行吗？”张兰辩解：“我没提你。”男子的语气听上去很着急：“我都看见了！”虽然该男子并未出现在镜头前，但从双方的谈话口气，男子极有可能是汪小菲。

张兰昨天中午继续开直播，面对网民不断追问“大S离婚回应一下”“离婚的事是炒作吧”等，张兰不再回应“大汪”夫妻的任何问题，或被儿子下了“封口令”。

不过，眼尖的网民发现，张兰做完直播完后，还一一看了网民的留言，并点赞了指责大S的留言，包括大S太随意、不知道心疼老公，以及应该把孙子孙女带回中国大陆等，再度引发网民讨论，认为婆媳之间应该有矛盾。

大S取消关注汪小菲微博

台湾媒体报道，S妈和张兰都否认婚变，双方劝和不劝离。不过，大S的微博账号被发现已经取消关注汪小菲。两人的10年婚姻似乎岌岌可危。

对此，大S未接电话、未回讯息，但据台媒了解，汪小菲不想离婚，双方家长也不会让“大汪”离婚，所以这场风波要等大S气消后才会有结果。

S妈昨午说：“昨天（指前天）下午我陪熙媛吃饭，她心情有好一点了，我要她不要生气，多想想以后，要是离婚了，小孩怎么办？”大S个性倔强，全家人都怕她，“我这个女儿劝不得，越劝她，她越火大，我越啰嗦，她越觉得烦，所以就让她静一静，思考几天，她就会想通了。”