嫁大11岁洋夫被非议 郭妃丽懒理闲言闲语

嫁给大11岁的洋人老公，郭妃丽曾被闲言闲语，她不在意评论，“最重要的是，我知道自己过得很好，过得开心和幸福。”

从悉尼返新的郭妃丽，日前接受《联合晚报》专访。由她主持的网络节目《悄悄密密》上个月中播放最后一集，邀来李心钰上节目，双姝的共同点是：老公是洋人。郭妃丽在节目中说，老公大她11岁，有一小部分网民拿“嫁给洋人”“年纪差距”做文章，加以评论。

郭妃丽告诉本报，她不会被这类留言影响。她说：“人家要评论，我也不能阻止。最重要的是，我知道自己过得很好，过得开心和幸福。为什么要在意别人怎么讲？我不会在意。”

当一个公众人物，始终得面对各方舆论，但她觉得，人生在世，不可能讨好每个人，凡事都往心里去会活得很累，“人生短短几十年，要珍惜所拥有的，多感恩，少批评。”

郭妃丽日前独自回新，老公留在悉尼陪母亲，夫妻俩暂时分隔两地。疫情前，夫妻俩一年回悉尼四次左右，疫情暴发后，老公已有一年多没回老家，很想念亲人，3月决定回去一趟。

难得跟亲人面对面，老公索性待久一点，郭妃丽则心系新加坡，“新加坡始终是我的大本营，我会想家的，家人和朋友都在这边。我和老公互相迁就，他陪我过来，我陪他过去。”

郭妃丽也透露，下个月在本地接种第一剂辉瑞疫苗，老公则已在澳大利亚接种第一剂疫苗。

隔离期间狂做运动 差点把老公逼疯

郭妃丽很重视健康，以运动为乐，3月在悉尼隔离期间，天天做养身操，饭后也在小小的酒店房里走动至少45分钟，“先生看电视，我就在他面前走来走去，他开玩笑说‘你把我逼疯了’，但我不能坐着不动啊，这样太不健康了。”

回新后，郭妃丽尽量居家防疫，在家里做运动和煲剧。她偏爱中国大陆剧和韩剧，喜欢的电视剧演员包括韩星全智贤和大陆女星姚晨，她笑说：“我喜欢有魅力的女演员！”

郭妃丽不讳言想拍戏，剧种不设限，但若能演到温馨家庭剧也不错，“可能因为，正在追看韩剧《结过一次了》（Once Again），家庭题材，看得我又哭又笑，走火入魔……但其实，我没有抗拒任何剧种，温馨、悬疑等都不错，顺其自然。”

《悄悄密密》以八集收官，她与嘉宾全程用“悄悄话”沟通的方式有趣且另类，让观众听得“耳痒痒”，吸引了不少眼球。节目会否开第二季？她说，公司若决定制作，她当然愿意再主持。