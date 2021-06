美式大餐:美国非裔的饮食如何改变了美国 High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America 2021

可在Netflix观看

当今世界餐饮潮流甚少聚焦非洲饮食,Netflix新推出的四集迷你纪录片系列《美式大餐:美国非裔的饮食如何改变了美国》带观众了解非洲传统饮食和食材,也阐述非洲饮食因16到19世纪期间的残酷欧美奴隶贸易,深深影响现代美国饮食文化,成为不可分割的一部分。

《美式大餐》改编自美国非裔饮食文化史学家哈里斯(Jessica B Harris)2011出版的同名著作,由侍酒师兼美食记者萨特菲尔德(Stephen Satterfield)主持。第一集哈里斯带着萨特菲尔德从西非国家贝宁(Benin)这个当年的奴隶主要出口门户出发,追寻他们的祖先和其他千万非洲人,遭欧洲殖民统治者押送到美国当奴隶的不归路,跟随奴隶越过大西洋的还有羊角豆、胡椒香料等食材。

接下来的三集探访美国南卡罗莱纳州,看当地庄园主怎么借助黑奴之手种植出享誉殖民地的卡罗莱纳黄金米,使它成为早期美国的经济命脉;探索华盛顿和杰弗逊两位总统和家里黑奴主厨的关系;然后到共和党铁票仓德克萨斯州,了解当地少为人知但极其重要的黑奴饮食影响。

《美式大餐》的制作团队几乎全由美国非裔组成,自然有其立场,尽管如此,对美食记者出身的我来说,它还是近年来最具震撼性的饮食纪录片。该片成功之处是多方面的,包括深入介绍美国非裔丰富的饮食历史文化知识,许多连美国非裔都未必知晓:原来现今名厨吹捧的明火炉灶烹饪法(hearth cooking)是由黑奴发扬光大;薯条和乳酪通心粉(Mac n Cheese)是经杰弗逊的黑奴主厨亨明斯(James Hemmings)之手,才广传为美国餐饮主食;美国外烩(Catering)行业先驱是19世纪的黑人家庭;得州引以为豪的烧烤文化和黑奴烹饪习惯息息相关……

延续先辈故事的使命感

叙述黑奴血泪史时,萨特菲尔德沉稳、安静的主持风格为系列定下引人深思的基调。他在贝宁奴隶亡魂纪念碑前感念先辈时,强压着情绪不在镜头前落泪,拍完才彻底崩溃;他与遭遇不平等待遇的餐饮业同胞对谈时,饱含同理心的深邃眼神,都得到观众共鸣。

《美式大餐》借助许多美国人避谈的历史来凸显人类的坚韧,最黑暗的时刻,人类总会通过食物慰藉心灵,汲取力量。黑奴在艰难环境发挥创意,以他们身边仅有遭主子唾弃的食材,如猪头、内脏、蹄膀等烹调美味,喂饱家人,更守住家乡记忆,让羊角豆焖饭、牛仔炖汤、炸鱼配饭等一道道经典流传下来。

纪录片要表达的另一点,是饮食从古至今向来是民族历史、文化、生活的载体。看完时,我不禁想到岛国先辈,他们越洋过海来到新加坡寻找更好的生活,有的带着妈妈准备的巴东饭(Nasi Padang)以便在船上果腹;有的经过一天苦力劳动后,以人弃我取的食材做杂烩,用廉价药材补体力,所以我们今天能尝到粿汁和肉骨茶;有的因为与殖民地时代当权者的交集,留下海南猪扒和Roti John。

《美式大餐》有一句深深感动我的话:“当你了解自己的历史,了解从何而来,那分了解会赋予你使命感,去延续先辈故事的使命感。”狮城各族先辈的民间饮食故事,从那一代人到我们这一代,未来怎么传承,其中的精彩和厚度不输此片,很值得我们发掘记录。

星·料理

8频道 晚上8.00

最后一集,李南星与卤鸭店老板挑战传统,让不被看好的鸡鸭合拼,他们让味道独特的咖喱鸡和传统古早味的卤鸭一起包在豆干卜里,创造了一道咖喱鸡卤鸭豆干卜。过程中,李南星遇到种种困难,但他并没退缩,顺利完成这道创意十足的料理。

陀枪师姐2021 Armed Reaction 2021

佳乐台(新电信Ch502) 周一至四 晚上9.10

主演:宣萱、陈豪、滕丽名、罗子溢、许绍雄、洪永城、邓佩仪、郑俊弘。督察戴安娜安于后勤岗位,因缘际会跟陀枪师姐陈三元、飞虎队男神蒙汉森合力破案,被安排加入汉森带领的悬案小组。安娜曾被胁持,恐惧用枪的她能否重新振作,成为新一代的陀枪师姐?

原始求生记5 Primal Survivor Season 5

国家地理频道(星和Ch411,新电信Ch201) 晚上9.00

Hazen Audel到南美秘鲁的苏利南丛林,老挝北部的云雾林,菲律宾的石灰岩峭壁,以及马来半岛与巴布亚新几内亚的丛林,探寻当地的原住民部落,学习他们的求生技能。

黑狗 Black Dog

Hub都会台(星和Ch111/825)下午1.30

“菜鸟”教师高荷娜(徐玄振饰)受聘为合约制教师,带着满腔热血来到任职的大峙高中,怎料卷入“空降生”谣言,被其他教师排挤。升学部部长朴成顺(罗美兰饰)将学生利益摆在第一位,也呵护下属,看到高荷娜被欺负,为她出头。

不完美的她 Imperfect Love

Hub娱家戏剧台(星和Ch855)下午2.45

主演:周迅、黄觉、惠英红、赵雅芝。被亲生母亲抛弃的林绪之(周迅饰)无意中认识一个被家人虐待的小女孩,她冲动地决定照顾女孩,也意外揭开自己记忆黑洞的面纱。