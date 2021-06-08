徐若瑄、杨雁雁、李心洁畅谈疫经

为抗疫注射疫苗，3红女星徐若瑄、杨雁雁、李心洁谈接种疫苗感受。

先说徐若瑄，46岁女星徐若瑄5月初结束台湾工作后回新加坡陪伴家人，回新之后已按照政府规定，于5月底接种了第一剂“莫德纳疫苗”，预计在7月接种第二剂。

徐若瑄表示接种后有轻微发烧和手臂肿痛以及些微疲倦感，不过她也说：“这些不适两天左右就消除了。”

她指出，目前新加坡与台湾的家人状况一切安好，也透露昨天（6月7日）才跟郭台铭夫人曾馨莹订购了20个夏普的透明面罩给台北的家人和工作团队，至少出门买菜可以较有保护力。

徐若瑄除响应贾永婕发起的送暖爱心便当挺医护活动外，昨天也买了200颗“友鸡生活”的鸡蛋支持蛋农。

徐若瑄认为居家防疫，音乐应该是陪伴的重要元素，透露今天数位上线的新歌《甩》是因疫情有感而发的创作。

“目前虽然宅在家，但也要活动筋骨让耍废也可以很健康、可以变得很摇滚，运动的时候听这首歌还蛮合适的，赶快输入你的运动歌单，收藏这首歌吧！”

《甩》今天数位上线，晚间10点在徐若瑄官方IG将与那那大师及神祕好朋友一起直播聊新歌和防疫生活。

影后杨雁雁已打第一剂

不仅徐若瑄，44岁马来西亚籍女星杨雁雁于2019年主演电影《热带雨》拿下金马影后，现住在新加坡跟8岁的女儿Vera一起宅家生活，适逢学校假期，女儿在家视讯上课，她于上个月接种疫苗，几星期后会再打第二剂。

杨雁雁提到新加坡目前疫情持续好转，疫苗接种的工作持续在全国进行，全民接种复盖率越来越高，比起一年前目前情况已好转许多。

雁雁说：“这一年多下来，某程度上大家逐渐适应新常态，都遵守防疫措施。当然还是会很想念跟朋友家人相聚，盼疫情尽早退散，希望在台湾的大家都能熬过这场疫情。”

马国疫苗排程8月接种 李心洁首次执导纪录片停拍

现马来西亚冠病疫情严重，马国政府采取封城策略，45岁马来西亚女星李心洁的演艺工作暂时全部停摆，她昨天受访说还没打疫苗，但已经注册了，正等待政府通知。

马国政府施打疫苗是依照年龄分批次，照理李心洁将排在后个月接种疫苗。

宅在家的日子，李心洁多了时间专心烹饪、和孩子相处，同时整理因为疫情而停拍的纪录片拍摄内容，其余时间看书、上网络课程、做瑜伽、学英文，日子还算充实，这段时间是否被家里5岁的双胞胎儿子逼疯？李心洁笑说：“逼疯……有一点。哈哈哈！”

工作方面，李心洁的个人画展碰上疫情延期至今，首次执导的纪录片也停拍，去年在台跟柯震东、李康生合演的《鳄鱼》进入后制阶段，能否如期今年在台上映还得看疫情有无趋缓。

李心洁向台湾影迷喊话说：“这个疫情对我们都是一个很艰难的考验，让我们真正体会到生命的无常。希望你们可以把自己的心安定下来，一起齐心抗疫、互相扶持，让更多的正能量化解这场战役。”