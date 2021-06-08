本地女艺人马艺瑄昨天（6月7日）投下震撼弹，无预警宣布结婚！

她在IG贴出戒指、玫瑰花束和求婚短片，并透露两人在2012年相识，并在2013年三月开始相恋，如今决定结婚，原因是“感觉对了，时机对了”。她从头到尾没有提到未婚夫名字或秀出他的长相，但马艺瑄为两人的“相爱指数”打了5颗星，看来感情非常好。

马艺瑄昨晚接受《联合晚报》专访说，原来未婚夫早在2018年求婚成功，她只是没有宣布，一直保密至今。记者问为何昨天决定突然公布，她笑答：“昨天公布消息没什么特别原因，可能心血来潮，突然有勇气就公布了。”

她说虽然希望低调，但是结婚不是两个人的事，“一直隐瞒对两家人来说也不这么好，公开也算是对大家的交代。”马艺瑄也澄清自己没有怀孕，打算今年正式注册结婚。

对于求婚过程，大喇喇的马艺瑄说其实有点记不清很多细节。她透露未婚夫秘密订下了一间新加坡的酒店套房，邀请马艺瑄马来西亚、香港和台湾的好友一起见证。马艺瑄当时被男方的求婚举动吓着，却没说出“我愿意”3个字。

马艺瑄说：“我到现在还欠他这三个字！我觉得如果拍戏还比较容易，我私下还是很害羞，一直很不好意思说出口，可能要等到注册才说吧。未婚夫也不太在意，没强迫我。”

多数男人求婚都送上钻戒，但是马艺瑄的未婚夫却送上金戒指，上面刻上了电影《魔戒》中出现的文字并搭配马艺瑄的英文名，非常另类。原来马艺瑄是《魔戒》三部曲的超级粉丝，每年至少重复看一次，她未婚夫因此决定特别定制求婚“魔戒”。

马艺瑄觉得未婚夫的举动很甜蜜，笑说：“以我那么粗鲁的性格，不要买钻戒也比较好，因为戴钻戒可能会刮破衣服，他的选择说明还蛮了解我的。”

完整报道，请翻阅2021年6月8日的《联合晚报》。