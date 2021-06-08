张柏芝脱单？ 中港台艺人被媒体曝露“真动态”

中国大陆和港台明星的婚姻和感情状况近日轮流成为媒体焦点，个个情况外界看来有点似雾像花，但昨天各明星的动态，不约而同被媒体抓到似乎曝露“真实的状态”。

张柏芝脱单了？闺密脱口一句 她害羞洩端倪

离婚后没承认过恋情，感情状况引外界好奇的张柏芝，日前现身好友张文慈的直播，姐妹俩开心聊一波后，张柏芝向网民介绍自己单身，没想到张文慈一听马上指着她说：“你也是啊？你不是啦！”大爆其感情现况，让张柏芝一时反应不过来直接吓得大叫，看似害羞的反应，引外界疯猜可能真有新恋情了。

分手1年屡传复合周扬青，罗志祥终说出真相

罗志祥与周扬青分手超过一年，他不久前才复出在YouTube开频道拍视频，但因为疫情关系，不能出门拍摄，已经两个礼拜没有更新。他昨日在IG上和粉丝互动，屡传复合前女友的他，被问到是否单身时幽默地回“对呀！没看新闻喔”，还配上无奈又尴尬的一串笑声。这也是他首次正式回应感情状况的问题。

跟黄晓明离婚没? 杨颖官宣海报有答案

杨颖与黄晓明结婚多年却频传出婚变，前阵子虽有香港资深记者透露黄晓明亲口否认，不过外界还是半信半疑。近日，杨颖晒出新节目《心动的信号4》的官宣海报，担任恋爱侦探的她，坐在花丛中的红色座椅上，在左手的食指上，可以看到她戴上黄晓明为她打造的“皇冠戒指”，离婚疑云不攻自破。

2015年，她曾在IG上晒出这枚中间梨形主钻高达5.53克拉的戒指，其旁边更镶有73颗切割钻石，相当惊人。网民猜测她戴上戒指拍摄海报，无疑是要借此破除谣言。

王力宏与老婆婚变？经纪人：他们有互动点赞

王力宏与老婆李靓蕾日前传网上无互动疑闹婚变，王力宏经纪人回应：“社交媒体上他们有互动也有点赞的。”。虽然两人没有晒合照，但有网民指出，一周前李靓蕾在社交媒体上晒美食图，呼吁大家居家防疫，王力宏就第一时间点赞；王力宏的动态李靓蕾也有点赞，社交账号上互动正常。