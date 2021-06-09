婚变后首现身 汪小菲被直击“酒吧笑开怀”

（综合讯）汪小菲日前在微博发表挑动两岸敏感神经的言论，让太太徐熙媛（大S）气得单方面宣布离婚。眼见这段10年婚姻岌岌可危，汪小菲紧急道歉，澄清是太担心家人，才说了不好的话，他甚至发文“我老婆是第一”，但随即秒删，以低姿态安抚爱妻情绪。闹出婚变后他首度露面，被陆媒直击现身酒吧，与友人有说有笑，心情看似没受影响。

根据《优酷娱乐》报导，汪小菲日前与好友到酒吧聚会，现场气氛相当欢乐，汪小菲还被拍到开心大笑的模样，让外界认为他的心情应该已经平复许多。

闹出婚变后汪小菲仍频繁发文，昨天（6月8日）凌晨分享棉花糖（Marshmello）和强纳斯兄弟（Jonas Brothers）合作的歌曲《在你爱我之前离去》（Leave Before You Love Me），歌词中写道“我不希望你就这样离开”，被猜测是隔空向大S喊话。

对此，大S未接电话，也未回记者短信。S妈则说：“熙媛不理他，他看不到老婆和小孩，心情难免会难过，我叫他先忍一忍，小菲已经打过疫苗，等熙媛和小孩都打疫苗就没事了。”

对大S取消汪小菲的微博关注，她说：“熙媛现在心情有好一点，她一定会原谅小菲的，他们夫妻俩又不是有什么深仇大恨，就是因为疫情的事情在吵架。”

至于外界猜测大S和婆婆张兰不合，S妈说：“每个人的看法不同，我不评论，熙媛和兰姐不常见面，怎会不合？她们婆媳不见面，会想念彼此，见了面反而相处融洽，兰姐很疼熙媛，熙媛也对兰姐很好。”