鬼魅片《一天一夜》乐轩复出拍戏生吃蚯蚓

本地辣女郎乐轩外形漂亮、身材惹火，多年前拍过恐怖片《灵问》、也演过不少本地剧，演而优则唱，她昨天接受《新明日报》访问，表示当年有感工作压力太大，淡出荧光幕。

做生意亏损6位数

褪下水银灯绚烂的光环之后，乐轩转换跑道下海从商，10年间开过三间意大利餐馆、一间发廊，或因经营不善，三间意大利餐馆，一间老早撑不住；第二第三间碰上疫情，因欠缺回头客，落得关门大吉下场，发廊则卖掉股份，不再当老板。

她做生意亏损6位数，自嘲艺人数字不灵，欠缺生意头脑，也因为疫情，乐轩不想工作停顿，她重作冯妇，5月底签约经纪公司，重出江湖拍戏。

本报日前独家报道，马艺瑄最近伙拍章证翔拍《继承者》，乐轩是女主角之一，演绎烟视媚行的“情妇”。

乐轩签约本地经纪公司之后将接拍一部鬼魅片《一天一夜》，同样是《继承者》香港导演唐成家（KK Tong）。

《一》片讲述5名朋友在一个小岛露营，结果一个接一个离奇猝死，双眼能见“鬼”的乐轩是唯一的生还者。

问起角色挑战，乐轩惊爆，导演唐成家将安排她生吃蚯蚓！

乐轩表示，导演“来真的”是为了做到类似当年港产鬼片更真实惊悚的画面效果，疾呼：“生吃一碟蚯蚓啊！怎会不害怕？情节说我‘鬼遮眼’才这么做，导演是个要求完美的人......既然要拍电影，我就准备豁出去！”

个性放得开 望往台湾发展

乐轩说话语气嗲嗲的，拍戏无包袱，有一种既然再战娱乐圈，就卯足全力去拼的狠劲，经纪公司将她发展的重心指向台湾。

乐轩说：“我预录线上节目《乐在狮城》推介本地的吃喝玩乐、也在录制单曲，待疫情平息，公司或安排我上台湾综艺节目。”

台湾综艺节目尺度玩很大，但乐轩自信开得起玩笑、不怕被“吃豆腐”，她放话：“既然要在娱乐圈发展，就不能太介意，不然就显得自己不够专业了。”