疫下拍感情戏遇难关 李南星：全身消毒？

阿哥南星原本应投入新剧《人心鉴定师》拍摄，不料疫情来袭，本地进入高警戒解封第二阶段，拍摄喊卡。

南星昨天接受《新明》访问说：“不拍戏的日子心情很low（低落），奇怪是特别容易饿，动不动就想吃，结果成了‘80’后！”

“80后”原本形容80年代出生之人，套在南星身上的意思则是：从78公斤跃升到81公斤！

不拍戏的日子，南星也很少出门，尽量不往人多的地方钻，但他渴望开工！

“我是越忙身材越好的人，一工作就没心情多吃，像我的体重七十五六公斤最理想，绝对不要超过78公斤，不然在画面上就显得笨重。”

据证实，新剧《人心鉴定师》停工3星期，本月14日复工，南星在剧中是个性格直爽开朗，懂得看透人心的当铺接班人，拍摄前去上过课，学习鉴赏珠宝首饰名表真伪。

已接种疫苗

南星已完成第二剂疫苗，除了手臂酸痛、一切无恙，他鼓励旗下艺人去打疫苗，为抗疫尽力，“最可怕是变种病毒、无症状防不胜防，必须时刻提醒自己要注意清洁消毒。”

“避开”亲密镜头

话虽如此，但身为男一，拍剧若有感情戏如何维持“一米距离”？《人》中的南星有个“爱女”黄思恬，还与陈丽贞是“情侣”，父女与情侣之间总有亲密小互动。

南星或许没料到有此一问，愕然表示自己毫无头绪，他戏言：“有感情一定会‘靠近’，像我会摸摸‘女儿’的头，牵牵‘女朋友’的手，难道拍摄前要全身消毒？又或为了安全起见隔离得远远的？做到这么‘假’播出一定给人骂......”

为了防疫，“避开”亲密镜头成了要务，还有，拍摄时必须脱下口罩，男艺人尚好，女艺人口罩脱下戴上重复多次，一闷热妆溶掉就得补。

张哲瀚在中国剧中与李南星有父子对手戏。（网络）

中国邀约卡住

疫情持续蔓延，南星感叹“地球大发烧”了，中国邀约超过3个的他也因疫情全部卡住，他担任监制的戏剧也叫停。

其实，“李能煮”研发的李氏酱料，若非疫情暴发，或能进军中国烹调节目，推介狮城独有的南洋风味，真是可惜了！

顶流偶像张哲瀚 成中国剧‘儿子’

记得阿哥飞往杭州拍赵薇监制的偶像网剧《谁都渴望遇见你》时，中国男星张哲瀚曾演绎当他“儿子”。

张哲瀚因领衔《山河令》周子舒一角一跃成为中国顶流偶像，南星被问起“儿子”则说：“年轻演员有他们自己一套发展方向，演技以自然为主，一切看市场需要求，其实中国大陆市场竞争太激烈了，有机会发挥就得好好把握（对张哲瀚印象怎样？）很尊重我、很有礼貌。”

曾见过‘混日子’演员 惹怒导演 剩背出镜

涉足娱乐圈多年，南星也见过不背好剧本、拍戏只想“混日子”的人，对于这类演员，南星直言：“镜头上表现自不自然，根本逃不过观众一双眼睛，演不好等于自毁前途，下一次不会再有机会。”

南星曾见过记不住台词的演员，“几句对白都背不好，结果惹火导演，只拍背部！”