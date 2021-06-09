“一年必见一次” 信守对母亲承诺 欧菁仙巴黎返新

为了信守“一年必见一次母亲”的承诺，本地女星欧菁仙前天（6月7日）清晨从法国巴黎飞回新加坡，不过，她的人千里迢迢安全抵达，行李却不见踪影，一查原来还在巴黎未登机！

行李未登机 打电话向母求救

《联合晚报》记者联系上抵境后的欧菁仙，电话另一端她说行李不见太不可思议，“我入行前当过空姐，频密飞行，也从来没有丢失过行李！”

现在从法国回来的人，必须隔离21天，欧菁仙影只形单下机，随身没有一样身外物，做完检测便被带到乌节路一家酒店开始21天的隔离，急得她赶紧打电话向母亲求救。

唯一的好消息是，检测结果是阴性，让她和母亲都安心。

记者日前看见欧菁仙在社交网上透露“回家”信息，问她为什么突然回家，她说不是家里有急事，而是“我遵守和母亲的承诺，每年一定要回家看她。”她会待两个月，过完国庆，8月底才回法。

长途旅行有高染疫风险，记者问她这一程可有担心，她说去年大选时她曾回国投票，有了那次的经验，她上机没那么紧张，自己全程做好防疫措施就是。

回新依然居家办公

记者问她机票是否容易购得，她说是的，而且价钱不贵，跟过去非高峰季节的票价差不多。她说疫情笼罩两年，她的飞行里程再不用都要过期了，这次换了商务舱座位，惊见同舱者只有六人，另外30人在经济舱。接着她怨了一声：“人这么少，怎么行李会没有上机呢？”

身为投资顾问，她这次回来不是放假，照旧“在家办公”，会依循法国时间的白天，即本地时间的晚上工作，按时工作。

已在法国打了第一剂疫苗

欧菁仙一个月前在法国打了第一剂辉瑞冠病疫苗，到离开前都还没打第二剂，她说：“在法国要等40多天吧。没关系，我回来打两针才走。”

问起巴黎的情况，她说，法国5月初的冠病新增确诊病例仍有10万起以上，但比之前减少约五分之一，新增住院患者和重症患者人数也呈下降趋势，官方宣布5月19日开始第二阶段解封，欧菁仙说餐馆和咖啡馆的露台都重新开放，到处充满嘉年华会的欢腾气息。她体谅地说，为了经济，解封也是迫不得已，但是人们也有隐忧，不知道疫情会不会再有一波的暴发。

她在社交网上晒了不少在户外的照片，有的有戴口罩，有的没有，她说在海边没戴是因为法律没有规定要戴，其他地方都是为了拍照才暂时脱罩。“法律规定在户外必须戴口罩，不过很多法国人不听话，警察也没有严厉执法。”

急跑穿越无罩示威人群

她最难忘的经验是一次在疫情严峻的时候搭德士出门，结果德士受困在稠密的人流中，她下车后发现那些人是示威民众，而且都没有戴口罩。她便赶紧快跑穿越人群。记者问：“那些人为什么示威？”她笑答：“争取大麻合法化！”