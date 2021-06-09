徐若瑄首开直播 林心如梁静茹助阵

（台北讯）徐若瑄昨晚（6月8日）首度在IG直播，邀来林心如、梁静茹及网红那那大师同框，直播一度吸引1.2万人同步观看。

徐若瑄秀出在家躲起来直播的地方就是儿子的玩具房，她们以居家打扮亮相，几乎全素颜的模样引起网友热议。3位人母透过直播在线上举杯畅聊，频频分享近日来的居家生活、照顾小孩及音乐和戏剧等，互动逗趣。

梁静茹爆料徐若瑄事前先递给她直播5步骤，被她猛亏：“我已经直播很多次了好吗！”倒是林心如素颜上阵，一下找不到滤镜，一下按到镜头反转，意外曝光自家客厅，笑翻网友。

她们分享近期防疫心情，林心如感叹“疫情让大家分开很久了，家人都不能来家里看小孩，真的有时候看他们每天视讯，我也觉得挺难受的！”

久未曝光 范玮琪也上线

直播到一半，徐若瑄邀来许久未在幕前曝光的范玮琪（范范）上线。范范自去年的口罩失言风波后消失在荧光幕前一年多，她在直播中看来心情不错，徐若瑄热情邀范范献唱，林心如大赞很喜欢范范的《到不了》，范范则笑说最近很多网友想起这首歌，原因是网友会引用《到不了》来热议“疫苗到不了”。

范范透露近来在修读师大EMBA，正忙着撰写论文，她感叹：“过去一年不小心出错，说错话，沉淀一下自己，有个机会来重拾书本，认识到一些跟这行业不一样人和世界，都是很特别的收获。”