是男亦女 邪神洛基Disney+展恶趣 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 在最新预告中，洛基的性别一栏注明“是男亦是女”，外界推测这位邪神在影集中将大展恶趣。（互联网） 字体大小: 小 中 大 漫威影集《洛基》（Loki）昨日（6月9日）在串流平台Disney+上架。英国男星Tom Hiddleston（汤姆希德斯顿）扮演最帅邪神洛基，他在日前的记者会说，虽然洛基是神，但是其实又可怜又脆弱，“他被排除在复仇者联盟之外，因此永远都在干坏事，来找寻自己的定位。”在最新预告中出现一堆洛基的私人档案，其中“性别”那一栏却非常有意思，标示为“流动”，也就是说洛基“是男亦是女”，意即没有固定的性别，相信这个奇妙身份，又可以让这位邪神在影集中大展恶趣。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Loki Disney+ 汤姆希德斯顿 田铭耀歌瘾再犯 打算推出专辑 “纽约国际电视电影节”入围名单公布 戚玉武李铭忠争视帝