是男亦女 邪神洛基Disney+展恶趣

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月10日 5:00 AM

在最新预告中，洛基的性别一栏注明“是男亦是女”，外界推测这位邪神在影集中将大展恶趣。（互联网）
在最新预告中，洛基的性别一栏注明“是男亦是女”，外界推测这位邪神在影集中将大展恶趣。（互联网）

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漫威影集《洛基》（Loki）昨日（6月9日）在串流平台Disney+上架。英国男星Tom Hiddleston（汤姆希德斯顿）扮演最帅邪神洛基，他在日前的记者会说，虽然洛基是神，但是其实又可怜又脆弱，“他被排除在复仇者联盟之外，因此永远都在干坏事，来找寻自己的定位。”

在最新预告中出现一堆洛基的私人档案，其中“性别”那一栏却非常有意思，标示为“流动”，也就是说洛基“是男亦是女”，意即没有固定的性别，相信这个奇妙身份，又可以让这位邪神在影集中大展恶趣。

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