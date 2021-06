我要我们在一起(PG13)

Love Will Tear Us Apart

娱乐性★★★☆/艺术性★★

剧情

十年前,学业成绩差的吕钦扬(屈楚萧饰)写情书给校花凌一尧(张婧仪饰),并在全校检讨会上勇敢表白,大家觉得他癞蛤蟆想吃天鹅肉,凌一尧却因这份勇气爱上他。

吕钦扬希望给凌一尧更好的生活,毕业后拼命在工地赚钱。凌一尧的母亲对念研究所的女儿寄予厚望,不赞同两人继续交往,她毅然搬出去与他同居,但残酷的现实最终逼吕钦扬选择放弃爱情,远赴新疆工作。

如今凌一尧即将出嫁,婚礼前一夜,两人决定不顾一切地再次奔向对方,吕钦扬却被困于新疆雪山风暴中,生存受到考验。

影评

没有巨星演出的《我》5月20日在中国推出,上映17天票房突破3亿人民币(约6200万新元),成绩亮眼。故事虽跳不出爱情片的框框,但情节够凄美感人。一生一次最炙热的相爱,且是从单纯的学生时期就相爱,不论结果如何,叫人羡慕。

情侣被现实无情地鞭打

俗话说,贫贱夫妻百事哀,其实情侣也一样,残酷的现实凸显出两人除了爱情以外一无所有的窘境。谈恋爱原来也不仅是两个年轻人的事,影片虽没交代男方的家庭背景,但女方在单亲妈妈的拉拔下长大,她是有压力的。虽然母亲阻止不了她爱吕钦扬,但她无法不理会母亲生病时的庞大住院医药费。

这对小情侣被现实无情地鞭打着,莫文蔚在电影主题曲里唱着“这世界有那么多人,多幸运我有个我们”让人陶醉,然而现实压境,恋人面对分离的痛苦,观众会心疼他们,为他们的命运唏嘘惋惜。未来岳母们,应该看这部电影,不要给年轻人太大压力,让他们有成长的空间。

影片改编自网络原著《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》,由曾导过校园爱情片《你好,旧时光》的沙漠执导,调子既活泼又哀伤。主人公迷失在新疆暴风雪里,有灾难片的氛围,导演具巧思地把梦境、追叙与现实情节融合起来。由于篇幅注重在爱情,对男主角在蓝领阶层的生活刻画不够深入。

屈楚萧的演技不浮夸

26岁的中国男星屈楚萧因电视剧《如懿传》与电影《流浪地球》知名度飙升,然而去年被网友标上“渣男”称号,因为媒体曝光他与《爱情公寓5》的女星万籽麟的约会画面后,他第一时间发文否认恋情,几分钟后女方则发文:“刚刚得知被分手了,谢谢大家关心。”另一名自称是屈楚萧前女友的女生接着爆料:曾被他当成性奴隶对待,并晒出封口费的转账记录和聊天记录。

不管屈楚萧是不是渣男,他在《我》不浮夸的演技让人赞赏,年纪轻轻能演绎出一脸的沧桑与风霜,难得。21岁的张婧仪念大二时就被陈坤与周迅共同成立的公司签约,并出演首部电视剧《风犬少年的天空》。张婧仪外形甜美,颇有潜质。