醉美的一课

Another Round(PG13)

娱乐性★★★☆/艺术性★★☆

故事:马丁(Mads Mikkelsen,马德斯米克尔森饰)与三名教师同僚人到中年,疲态尽现,对工作和家庭感到力不从心。一次聚会上,他们聊起挪威哲学家Finn Skarderud(芬恩斯卡德鲁德)提出适量酒精能让人开朗并提高创造力的理论,四人决定亲身试验,初期效果令人振奋,他们果然重振雄风,但“酒”能载舟亦能覆舟,他们分分钟走向失控边缘。

短评:丹麦名导Thomas Vinterberg(托马斯温特伯格)操刀的《醉美的一课》是本届奥斯卡金像奖的最佳国际电影奖得主。四个中年汉根据“人体内总缺乏0.05%的酒精浓度”说法,进行饮酒实验,还装腔作势写报告。此片以喜剧手法叙事,看着四个醉汉用冠冕堂皇的理由畅饮,美化中年危机的低迷,以及四人酒醉后的意气风发,趣味四溢,笑穴被点中。

此片一度看似提倡酒精的美好,实为提醒黄汤下肚后,虽能一时解千愁,但酒醒后问题仍不会消失。生活有时让人变得无趣,忘记曾经发光的自己,若能借着酒胆找回光芒,难道清醒时就不能把事情都做好?丹麦是出名的酒精之国,片中展现当地人对酒精的疯狂热爱。

厉阴宅:是恶魔逼我的

The Conjuring:The Devil Made Me Do It(NC16)

期待指数★★★

故事:《厉阴宅》系列的第八部电影,改编自美国20世纪著名驱魔人华伦夫妇处理的事件,由Vera Farmiga(维拉法米嘉)与Patrick Wilson(帕特里克威尔森)继续主演,情节聚焦在1981年美国史上首名以“自己被魔鬼附身”作为杀人抗辩理由的男子,所引发的一连串事件。

邦乔飞的安歌之夜

Bon Jovi Encore Nights(PG)

期待指数★★★

简介:美国摇滚天团邦乔飞(Bon Jovi)自1983年成军以来,推出“You Give Love A Bad Name”“It's My Life”等多首名曲,屡屡创造乐坛佳绩。嘉华院线从今天至本月13日,以及18日至20日在新达城、世界城和怡丰城的戏院,播放邦乔飞今年4月在美国新泽西派拉蒙剧院录制的演唱会。疫情暴发后,本地乐迷许久未看大型现场演唱会,或可透过此片过干瘾。

终极异噬界

Cosmic Sin(NC16)

期待指数★★☆

故事:在未来世界的西元2524年,恶名昭彰的战争英雄福特上校(Bruce Willis,布鲁斯威利饰)带领士兵攻击来自外星的活尸,期许在星际大战爆发前解决地球危机,不料友军惨遭俘虏,还成为活尸入侵媒介。

这部科幻活尸片由澳大利亚籍导演Edward Drake(爱德华德雷克)执导,好莱坞硬汉影星布鲁斯威利和熟男帅哥Frank Grillo(弗兰克格里罗)主演。