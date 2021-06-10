真人秀被轰不尊重女演员 惠英红赵雅芝加持也无效

中国江苏卫视和优酷合制竞演真人秀《我是女演员》推出以来屡遭批评，即使请到影后惠英红当嘉宾评审，其严厉讲评讲哭女选手，却仍无法抬高评价，豆瓣评分仅2.6分。

最近，节目中有选手演绎《还珠格格》中香妃被皇上强暴的戏码片段，遭网民火力全开地吐槽：如此当众表演强暴戏，完全不尊重女演员，又问：“《还》三季共100多集，经典片段无数，为什么偏偏挑选这个片段？”

节目选取旧剧《还珠格格》中香妃被皇上强暴的戏码片段进行演绎，遭到网民吐槽。（视频截图）

这个片段由郑元畅和女选手出演，拍摄过程中，节目组特地选择了很多侧切角度进行拍摄，放大了女学员的抗拒感，旁边的其余学员纷纷露出尴尬的神色，网民更是纷纷边看边吐槽，指责声此起彼伏。

节目总监制程阳向媒体解释：“我们考虑的更多是这个片段的张力，即在五分钟内考核表演者醉酒、害怕、愤怒、愧疚等四种情绪的变化：香妃醉酒跳舞，是考核演员在醉酒状态下的舞蹈与情绪；被非礼是害怕；行刺是愤怒；再到皇帝遇刺以后还袒护她，状态是愧疚。”

但她也承认，确实没有照顾周全观众的感受，这是节目组考虑欠缺的地方。节目组后来把这个片段删除并重新上线节目。

郑元畅（左）和女选手高容方演绎引起争议的强暴戏。（视频截图）

有观众质疑，参加正经演员选拔的女演员们，表演机器人跳舞、饶舌式自我介绍、吞拳头等是不是有点奇葩，也太搞笑了，她们是不是应该去演喜剧？

程阳说，参加节目的都是新人，她们在慢慢适应舞台的节奏，这需要一个过程，现在进步真的很大。她透露，已经有五名选手收到了影视剧的邀约。

《我是女演员》的女选手们争取出位机会。（节目照）

节目邀请了赵雅芝、刘涛、严屹宽、郑元畅、李治廷和业内知名礼仪指导师张晓龙担任导师，但不少网民对男女老师配比份额不解，质疑几位男导师对女学员的点评经常不着眼于演技，而是各种调侃，感觉流于轻浮。

对此，程阳也觉得关注点有点跑偏了，承认当初请导师时比较看重几位男导师出道以来都以颜值和外型著称。

惠英红、李一桐等女星过后陆续加入，程阳强调不是因为舆论质疑才补请女导师。她说，听惠英红讲，她们那一代演员入行，搭戏都是找男演员。刘涛也说过男导师搭戏的好处，相信有男导师搭戏，多多少少能烘托新人一把。之前港星王浩信和陈豪也受邀担任嘉宾导师，甚受女选手欢迎，可惜被一些网民质疑资格。