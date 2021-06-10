疫情下收入减少四成 李佩芬转战网上带货

去年冠病疫情暴发，打乱了人们的日常作息，更影响了各行各业，本地歌台“双语天后”李佩芬也因此收入减少3至4成。

疫情下，很多工作被迫停顿，尤其舞台演出，像演唱会、舞台剧及歌台等至今都无法照常演出，无形中影响了不少从事演艺工作的台前幕后人员，如本地歌台“双语天后”李佩芬也不能幸免，昨晚（6月9日）她接受《新明日报》访问时就透露，一整年下来，她的收入减少了30%至40%，她无奈地说：“因为疫情关系，歌台无法像以往那样在户外进行，我和其他歌台歌手一样，工作减少了很多，几乎零收入。”

不过，让李佩芬感到安慰的是，去年年中在有关部门的协助下，本地歌台台主陈志伟策划了歌台直播秀，让从事歌台的台前幕后人员至少有工作做，也有收入维持生活。“很庆幸，我们能重回舞台表演，虽然那是很不一样的一个platform。”

除了网上歌台演出之外，为了增加收入，向来很少接触社交媒体的李佩芬在梁志强导演和歌台台主陈志伟的建议下开设了个人专页，以便累积人气，随后就开始在网上进行网上带货。

李佩芬说：“网上直播，让我学了不少东西。”

由于很少接触，所以李佩芬对电脑科技似懂非懂，为了网上带货直播，她笑着说：“唯有逼自己去学咯！”

“尤其技术上，打灯、镜头的设置等，我都不太懂，只要技术上碰到疑问，我就会请教梁导（梁志强）和陈志伟。”

李佩芬还自爆是“山龟”，连一些网络用语也不懂，“像网友留言中的COD，我完全不知道是什么意思，于是笑回‘我只懂COE，什么是COD？’，后来经网友解释才知道原来它是Cash On Delivery...... 哈哈哈......”

访问中自称是对电脑科技“半桶水”的李佩芬，透露去年竟然独自完成一支宣导的视频，记者听后赞她，她笑着回应：“我用4小时来拍摄，出街时只有3分钟。”

疫情未过 健康重要

转眼还有两个月就是农历七月了，问李佩芬期待今年的歌台能恢复往年在户外演出？

她表示疫情尚未过去，相信来临的七月歌台也不可能有户外的演出，“若没有户外的七月歌台，我希望能像去年那样有线上的。”不过，李佩芬补充说：“还是健康重要！”

网上带货消耗体力

网上带货很耗体力，每个星期只做两次。

李佩芬在网上带货已经有一段日子，问她感觉如何？

她答道：“很消耗体力！”

李佩芬进一步解释：“我必须独自在镜头前滔滔不绝地说，所以在直播前必须做很多准备工作，除了要了解要卖的产品之外，也要掌握一些普通的常识，为了这个，我也需要进修。”

那，她可曾遇到刁难的网友？

“有呀！像有网友说在网上带货都是骗人的，我就必须耐心地回应他，幸好其他网友也会协助我回应。”