田铭耀歌瘾再犯 打算推出专辑

演唱电视剧《卧虎藏鬼》主题曲让田铭耀“歌唱瘾”再犯，打算推出EP（迷你专辑），还想尝试创作。他受访时坦言相隔多年再唱歌，一开始忐忑不安，但制作人和老婆刘子绚的鼓励让他信心大增。

田铭耀是第二届《绝对Superstar》（2006年）出身，但比赛后往主持和戏剧发展，唱功已经“荒废”多年。这次被《卧》监制周伟堂看中，将演唱主题曲的重任交给他，让田铭耀开心却备感压力，“唱歌和健身是一样的 ，久不练习就会退步，所以录歌之前我一直反复练习。”

歌曲创作者文慧如根据田铭耀的音域写了《乱掉》这首歌，田铭耀拿到试唱带时一度觉得音太高而要求降调，“但是制作人林倛玉觉得我做得到，鼓励我接受挑战。”歌曲播出后获得好评，田铭耀对自己的表现也感到满意，“因为有飙高音，我给自己打8分。”

刘子绚听了成品后也对老公赞赏有加，“她觉得蛮有爆发力的，建议我可以出EP，我目前在筹备中，希望能录四到六首歌曲。我会尝试创作，也想找《绝对Superstar》的战友插班生跨刀。”他有意请林倛玉担任制作人，“我们合作有默契，他也清楚我的缺点和强项。”他预计EP在明年初推出，“创作要靠灵感，需要时间，急不来。”

马国播出反应佳

《卧虎藏鬼》是由刘子绚、田铭耀、宗子杰和罗美仪主演的喜剧，预计7月在8频道播出。该剧已预先在网上及马来西亚Astro AEC频道播出，据知受到马国观众喜爱，为制作组和演员打了一剂强心针。

监制周伟堂说：“听说在马国的收视很不错，剧集播出后我们在社交平台收到很多观众的留言，甚至还有人建议拍续集。他们认为戏好笑而且剧种跟一般的本地剧不同，演员默契也不错，让我们觉得很振奋，希望在新加坡播出时观众也会喜欢。”

周伟堂坦言《卧》里有不少无厘头笑话，制作组当初也不确定观众是否能接受，“但马来西亚观众的反应，让我们有了信心。”

疫下带给观众欢乐

《卧虎藏鬼》在马国播出时正值当地实施居家防疫，刘子绚为剧集能在这艰难时期带给当地观众欢乐感到欣慰，她说：“希望在新加坡播出时可以创下和马国一样的口碑。”

罗美仪透露在马来西亚的家人看了都喜欢，“我的外婆外公特地打长途电话给我说希望我们继续拍摄这种搞笑愉快的戏剧，他们觉得我们的戏带给他们欢乐，让我很感动。”

宗子杰则为剧组的努力被观众认可感到欣慰，“我非常喜欢这部剧，很高兴能让更多的人看到我们的作品，希望在本地的回响也能很好。”