“纽约国际电视电影节”入围名单公布 戚玉武李铭忠争视帝

“纽约国际电视电影节”公布今年的入围名单，戚玉武和李铭忠齐齐入围“最佳男演员”，与香港的黎耀祥等入围者一较高低。

“纽约国际电视电影节”今年收到世界各地超过40个国家的参赛作品，本地制作公司堂堂映画凭《心眼》及短篇系列《爱不止息》共入围8项。其中《爱不止息之爱的魔法》入围“最佳剪辑”和“最佳短片”，《爱不止息之爱零距离》入围“最佳剪辑”、“最佳音效设计”和“最佳短片”。《心眼》则入围“最佳导演“和”最佳迷你剧集“，马来西亚演员李铭忠也凭《心眼》里的变态杀人魔一角入围“最佳男演员“。

新传媒旗下各频道也入围多个奖项，中文戏剧方面穿越剧《我的女侠罗明依》入围最佳摄影，男主角戚玉武也凭该剧入围“最佳男演员”。

戚玉武昨晚（6月9日）在社交平台IG上报喜讯，写道：“一早起来有好消息，入围‘纽约电视电影节’最佳男主角，不管结果如何，反正今年是去不了纽约了。再次感谢新传媒，感谢剧组的所有工作人员以及演员，感谢观众们的喜爱！大家保重身体，期待疫情早日过去。”他刚凭该剧拿下《红星大奖》最佳男主角，是否能乘胜追击再拿下奖项，让人期待。

除了戚玉武和李铭忠，香港演员黎耀祥也凭《杀手》入围“最佳男演员”，他们将与另外2名来自新加坡的演员（马来频道Suria）及一名阿根廷演员争夺奖项。

哇哇映画入围5项

哇哇映画制作的资讯节目《在地好食材》和《古早味侦探2》入围了“最佳烹饪节目”。

《在地好食材》由主持人王禄江和林有懿为观众发掘本地好食材的奥秘，《古早味侦探2》则是带观众去寻觅传统美味，两个节目播出后都受到观众好评。哇哇同时也凭《美食小尖兵》及《非常一班》入围了“最佳儿童节目”。

“纽约国际电视电影节”颁奖礼将于10月12日，在美国拉斯维加斯举行。