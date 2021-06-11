纽约国际电视电影节 戚玉武李铭忠角逐视帝

戚玉武和李铭忠齐齐入围“纽约国际电视电影节”的最佳男演员奖项，将与香港的黎耀祥等入围者一较高低。

纽约国际电视电影节今年收到超过40个国家和地区的参赛作品，本地制作公司堂堂映画凭《心眼》及短篇系列《爱不止息》共入围八个奖项。其中《爱不止息之爱的魔法》入围最佳剪辑和最佳短片，《爱不止息之爱零距离》入围最佳剪辑、最佳音效设计和最佳短片。《心眼》则入围最佳导演和最佳迷你剧集，马来西亚演员李铭忠也凭剧中的变态杀人魔一角入围最佳男演员。