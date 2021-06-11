纽约国际电视电影节 戚玉武李铭忠角逐视帝 订户 来自 / 联合早报 文 / 李妙音 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 李铭忠（右）在《心眼》里饰演的心理变态角色让人印象深刻。（剧照） 字体大小: 小 中 大 戚玉武和李铭忠齐齐入围“纽约国际电视电影节”的最佳男演员奖项，将与香港的黎耀祥等入围者一较高低。纽约国际电视电影节今年收到超过40个国家和地区的参赛作品，本地制作公司堂堂映画凭《心眼》及短篇系列《爱不止息》共入围八个奖项。其中《爱不止息之爱的魔法》入围最佳剪辑和最佳短片，《爱不止息之爱零距离》入围最佳剪辑、最佳音效设计和最佳短片。《心眼》则入围最佳导演和最佳迷你剧集，马来西亚演员李铭忠也凭剧中的变态杀人魔一角入围最佳男演员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 纽约电视电影节 堂堂映画 哇哇映画 戚玉武 李铭忠 新传媒 影视 观众大声说 台版上流战争开打 女主角逆转暗黑日蚀