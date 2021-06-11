跳韩团舞蹈听BTS Kpop妈妈舞出精彩

听韩流歌曲、跳Kpop舞蹈，是年轻人的专利？

那可不一定。有一群热爱跳舞的熟女们，因为相同嗜好聚在一起，随着劲歌跳起热舞，展现活力四射的一面！

她们就是“Kpop妈妈”舞蹈班学员，在新加坡一所名为DF Academy的舞蹈学院上课，主要学的是Kpop团体的舞蹈。据学院负责人林俊强说，五年前成立第一班妈妈舞蹈班时，是为了鼓励自己的太太腾出时间做自己喜欢的事。后来发现一些学生的妈妈其实也有兴趣加入，不过担心自己体力和记忆力无法跟上年轻人的步伐，于是决定开办“妈妈舞蹈班”。

一群熟女参加了“Kpop妈妈”舞蹈班，每周一次都会聚在一起学习韩团舞蹈。图中为一男生是林俊强Jacky，他在5年前开办了适合妈妈们的舞蹈班。（受访者提供）

从一开始只有六、七人参加到现在有约50人，现在学院共有6班让妈妈级学员参加的课程。其中一班的学员就是“Kpop妈妈”班，成员年龄介于40至56岁。有些是职业女性，有些则是家庭主妇。她们曾挑战的舞蹈包括Black Pink的“How You Like That”及“Ice Cream”、TWICE的“Fancy”，以及BTS的“Fire”、“Black Swan”，和“Dynamite”。

Kpop妈妈舞蹈班的学员们平日各忙各的。有些人因为喜欢Kpop文化而加入，大部分之前也尝试过其他种类的舞蹈。这群熟女每星期都上课，不论是线下或是线上，她们都觉得很享受跳舞带给他们的快乐。通过这样的运动方式，可以放松身心，也达到舒缓压力的目的。

因为舞蹈而结缘，这群学员后来又因为另一个原因变得更亲近 —— BTS。

韩国团体BTS（防弹少年团）出道8年，这个7人团体近年在世界各地获得多个国际奖项的肯定。（取自BTS官方面簿）

原本以为Kpop文化属于年轻人

情绪管理咨商师郑惠芳（54岁）从中学开始就喜欢上舞蹈，曾经断断续续学过国标舞等不同类型的舞蹈。两年前好友王翰岑（54岁）一番游说过后，她参加了“Kpop妈妈”舞蹈班，开始接触自己不熟悉的音乐类型。一开始她本来只想试一试，因为毕竟这种类型的音乐和舞蹈，感觉比较适合自己的女儿（惠芳育有一个14岁女儿）。

认识BTS之前，情绪管理咨商师郑惠芳认为Kpop是年轻人比较有共鸣的流行文化。（受访者提供）

几堂课下来，惠芳觉得自己体力还可以负荷，就继续参与。某天同学兼好友王翰缘在班上提议学韩团BTS的舞蹈，惠芳就这样开始接触这个团体的作品。原本以为BTS会吸引的是女儿这个年龄的粉丝，但没多久惠芳就开始变成了团体的支持者。除了她之外，舞蹈班的学员王翰缘（56岁）、王翰岑、Jeanni（40多岁），和日籍同学Rika（48岁），也都是“同道中人”。

2013年出道的BTS（防弹少年团）由7人组成，被誉为韩国最成功的流行歌手团体。他们近年频频在海外获得肯定，如美国Billboard、AMA，和Grammys等。因为粉丝团Army（阿米）遍布全球，联合国儿童基金会（UNICEF）从2019年便开始邀请7人在活动上发表演讲，向年轻人宣导正面信息。

BTS成员平均年龄25岁，这7位男孩的歌曲和舞蹈有什么样的魅力，让一群4、50岁的熟女成为支持者？

20代为50代上的人生课

韩国偶像团体从90年代开始发展，到后来走出海外的东方神起、Super Junior，到Big Bang、2NE1等等，一代代的进化，奠定了舞台表演的高水准。Kpop流行多年，但近年BTS频频刷新纪录，也带领韩流走到另一个高峰。

除了喜欢看他们的表演之外，“Kpop妈妈”们说，BTS歌词当中所带出的正面信息，让听歌的人感受到一种温暖，非常疗愈。例如，去年因为受疫情影响，工作一度停摆的BTS，推出了“Life Goes On”专辑。歌词写到“困在家里，一天一天反复过着同样生活”的情景，让人产生共鸣的同时，也鼓励大家互相扶持，度过这段艰难时间。

“Kpop妈妈”舞蹈班的学员们除了喜欢跳舞，也喜欢听BTS的歌曲。（受访者提供）

翰缘（艺术项目策划）说，流行歌曲很多都是关于爱情的内容。BTS成员很多时候通过歌词表达他们对社会问题的态度和情绪，感觉更清新。音乐本身好听、表演精彩，会更吸引大家想去了解他们在唱什么。看了歌词后，自然会被他们的作品所打动。

她觉得，“他们真的活出精彩，歌曲表达正能量，也充满欢乐。听他们的歌，会觉得他们喜欢表达快乐和积极的态度。”

从出道至今，BTS发表过不少歌曲反映韩国年轻人面对的问题。用年轻人熟悉的语言和歌曲模式，如嘻哈、说唱的快节奏舞曲，引起了年轻一代的共鸣，成员们也多次不掩饰地分享自己的情绪和烦恼（患上忧郁症、对社会过多的期望感到压力等）。歌曲也让不属于这个年龄层的人一窥韩国当地社会现象。而一些歌曲触及到如“追逐梦想面对的挑战”、以及“正视自己的心理压力”等课题，似乎也让成年人从歌曲中获得疗愈和启发。

日籍舞蹈班学员Rika看过BTS的表演后开始喜欢听他们的歌曲，也从看综艺节目感觉他们个性活泼可爱。Jeanni也说，他们的互动以及跟粉丝的分享让人觉得他们很真实，而且为了追逐梦想非常努力。常在社交媒体分享生活点滴，也成功让BTS在世界各地快速增粉。

把启发应用在生活中

拥有人类学博士学位的惠芳目前是情绪管理咨商师，她发现10个年轻个案当中有8个认识BTS，让她容易用这个共同话题做切入点。她试过用歌曲及歌词鼓励这些年轻人，也获得不错的回响。除了把喜好应用在工作当中，惠芳也透过对BTS的支持，得到了另一个收获。她和14岁的女儿有了共同的话题，在讨论歌曲和BTS成员时，女儿分享的想法让惠芳更能了解，年轻人原来有自己的看法和见解。有些时候，大人不妨放下原有的观点，走进年轻人的世界，了解他们。

讲师郑海娇会把BTS及其他流行文化融入教材，希望借此提醒学生要凡事都该抱持开放的态度去学习。（受访者提供）

虽然没有参加“Kpop妈妈”舞蹈班，但研究神学与文化的哲学博士郑海娇透露，她在教导“宗教与流行文化”的课程时，会用BTS作教材。迈入50岁后才开始喜欢听BTS歌曲的海娇说，她想让学生认识到流行文化与宗教哲学之间的相似之处，而两者也有衔接的地方。如果带着偏见先入为主，就无法好好去理解一件事。同样的，任职讲师的海娇认为抱持着开放的态度，才能去了解流行歌曲背后的故事，以及想传达的意义。有时候，从歌曲中可以听到的，其实是一个当地的文化。她希望学生可以从中体会一些道理，例如BTS歌词中提到的，面对外界压力如何反应，遇上挫折如何表达自己的想法。她认为，作为与学生沟通桥梁之一，BTS也不失为不错的流行文化教材。

除了和年轻的咨询对象及女儿有更多话题之外，惠芳说，尝试更了解BTS的作品后，她发现自己的笑容渐渐变多了。

Kpop妈妈们偶尔跟人聊起自己在学Kpop舞蹈和喜欢BTS，偶尔会引来“异样的眼光”。但对她们来说，喜欢BTS的音乐和跳Kpop舞蹈，确实找到了方式让自己放松身心，变得更有活力。对Kpop妈妈而言，懂得爱自己，才是更重要的。

（视频及照片由受访者提供）