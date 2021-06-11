疫情的祸？ 他称霸全球的电影梦灭

越来越多华人影星、影片在全球票房、颁奖礼受到认可，原本华人的全球电影院线梦想已渐渐成形，然而随着冠病疫情久拖不决，这个梦想也宣告破灭了。

说的是中国电影大亨王健林清仓旗下的美国AMC院线公司。

王健林原本计划在全球构筑娱乐王国。（互联网）

他曾重点布局的娱乐王国，现在只剩下一家股份被一再稀释的上市公司万达电影，以及一家可能处在亏损中的传奇影业。对比他的娱乐资产，可能已经落后光线传媒董事长王长田，他在中国国内的娱乐之王宝座都面临威胁，何况全球。

5月23日，万达集团宣布完全退出AMC公司董事会，仅保留少数股权，累计收回近20亿新元，但强调它在海外所有投资退出时都有收益。

时间移前到2012年5月，万达集团收购AMC院线100%股权，交易总价41新元。那年，中国电影市场爆发，而当时的美国影市则一如既往的稳定，旗下拥有346家影院、5028块银幕的美国第二大院线AMC已连亏数年。

布局 全球15国超过千家影院

万达的进场拯救了AMC，并快速把它做大做强。被收购的AMC实现了盈利，并在次年于美国成功上市，之后，更是展现了市场野心。

王健林（右）的万达公司在2012年收购美国AMC院线。（互联网）

2015至2017年，AMC接连收购了四家院线公司，包括在美国布局中小市场的连锁院线Starplex Cinemas（拥有33家影院346块银幕）、主要布局在城郊及乡村区域的美国第四大院线Carmike（拥有276家影院2954块银幕）、占约20%市场份额的欧洲第一大院线Odeon & UCI（拥有242家影院2236块银幕）、北欧最大院线Nordic（在瑞典、芬兰、挪威各国拥有68家影院463块大银幕，并且是另外50家影院的投资者）。

几次并购完成后，AMC在美国45州拥有663家影院，8380块银幕；加上中国的万达院线及澳大利亚第二大院线Hoyts，万达在全球15国拥有超过1000家影院，1.1万块银幕，成为全球独大的影院之王。

AMC院线曾出现在王健林的全球电影版图上。（互联网）

2013年起，AMC实现多年盈利，然而，从2018年开始，万达遭遇断贷危机，巨额债务压顶，清理海外资产成了不得已的退路，唯有开始逐步退出其控制权。

2020年冠病来袭，AMC从前一年2亿新元的亏损剧增至61亿新元，濒临破产边缘。同年底，万达开始减持AMC股份变现，最终在AMC的股权只剩下一万股，约占总股本的0.002%，等同于清仓。回头看，万达在疫情冲击前减少院线股，也算是因祸得福。

断臂 连拍九部大片也难保第一

结束AMC后，万达在海外的影视资产剩下都在亏损的Hoyts影院和传奇影业，万达为它们寻找买家的传言也一直不断。

传奇影业在2016年被万达收购前，亏损了两年。被收购后，它参与出品了多部好莱坞巨片，包括《魔兽》（Warcraft）、《长城》、《金刚：骷髅岛》（Kong：Skull Island）、《环太平洋2：起义时刻》（Pacific Rim: Uprising 2D）、《侏罗纪世界：殒落国度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）、《摩天大楼》（Skyscraper）、《Pokemon神探皮卡丘》（Pokemon Detective Pikachu）、《酷斯拉2》（Godzilla 2）等电影，全都是超级大制作。

传奇影业投资制作了多部特效大片：《长城》（上）、《摩天大楼》（左）、《魔兽》（中）、《环太平洋2：起义时刻》（下）、《Pokemon神探皮卡丘》。（剧照）

《哥吉拉大战金刚》（Godzilla vs Kong）是今年最新作品，但按照美国大片全球票房超过制作成本三倍才能回本这个指标，暂时只有《侏》一部大赚，其他片都在盈亏边缘。事实证明，拍特技和视效大制作也不是赚钱的保证。

《哥吉拉大战金刚》（Godzilla vs Kong）今年全球大卖（右上，剧照）；《侏罗纪世界：殒落国度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）是王健林投资的好莱坞片中盈利最高的。（左，右下，剧照）

在王健林的规划里，收购院线、影棚、场景地，原本可以像迪士尼一样提供影视旅游服务，一网打尽影视娱乐业，从此靠着轻资产的文旅而不是重资产的地产赚钱。可惜人算不如天算，如今他只剩下一家去年被疫情冲击亏损近90亿新元的万达电影。

王健林手上现在还有中国万达院线。（互联网）

万达今年第一季净利一亿新元，目前总市值75亿新元，王健林、王思聪父子在万达拥有的市值约占一半。尽管其股价表现并不尽如人意，但有些投资人似乎仍看好它。怀有全球第一梦想的王健林，未来还可以翻身吗？