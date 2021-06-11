庄凯勋新剧变霸气政二代

为了演好《第三布局 沙尘惑》中的“政二代”，台湾艺人庄凯勋不仅跟随台北市议员体验一整天的行程，还融入现实中台湾政坛人物的气场。

犯罪悬疑剧《第三布局 沙尘惑》昨天（6月10日）下午举行视讯记者会，新港媒体群访主演张榕容和庄凯勋。庄凯勋2019年首次来本地主演剧集《伺机》，和刘子绚在剧中有大胆床戏。在《第三布局》中，他则出演看似人生胜利，但内心也有阴暗面的“政二代”，不过他表示现实中就从没有想过要从政。

为了演好这一角色，庄凯勋跟着一位台北市议员体验一整天的行程，还有参加议会的现场。为了能演出政治人物的气场，比如咄咄逼人，庄凯勋也参考了现实中台湾议员在议会上的动作和表情。

不过，庄凯勋在剧中的戏份较少，他解释说，过往自己出演的角色都是事件的核心人物，但这次角色更像一个旁观者，相比女主角张榕容饰演的刑警，有大量的动作戏，自己的文戏更多。“以前我的角色都是对外解决问题，这次要花很多时间解决内心的问题。”

记者会上，庄凯勋也回应张榕容为何每周打4次追命CALL向他求救。“我们认识10多年了，这些年她多拍电影，有7、8年没有回台湾拍电视剧，而她的角色很多片段需要通过讨论，而不是按剧本顺序拍，所以会经常抽时间打给我讨论。”

张榕容则表示，为了让剧集好看，让每一场戏能推着角色向前走，再加上她的角色和庄凯勋要绑在一起，所以才经常打电话给他讨论。“有他在我很放心，其他演员和导演我都不认识，他和他们比较熟。”

张榕容自比布莱德毕特

亚太影展影后张榕容在《第三布局》出演男人味很重的刑警小队长，作风霸气。为了演好警察角色，她接受了3个月的训练和见习。除了肢体和枪支训练外，她认为最大的收获是，听那些工作了很多年的老刑警，分享如何破案的过程，以及他们遇到每个嫌疑犯，会以不同的方式让他们说出为什么犯罪，而以前自己对警察的印象以为就是抓人，但不知道原来他们也会做战略部署。



张榕容也表示，剧集很像好莱坞电影《七宗罪》，自己的角色很像布莱德毕特。“比较像的是，我们都是警察，有时比较偏执，但不一样的是我身边没有太太，面对爱的时候，不知道如何面对。”

李铭忠出演大反派 私下却很斯文

李铭忠凭借本地剧集《心眼》中的变态杀人魔一角前天入围“纽约国际电视电影节”最佳男演员，他这次在《第三布局》中再次出演大反派。不过昨天他没有出席记者会，作为同公司的艺人，庄凯勋第一时间恭祝他入围纽约国际电视电影节。

谈起两人的合作，庄凯勋笑说他虽然比较能演动作戏，但其实私下很斯文，每次来新加坡或他到台湾大家都会约吃饭。而张榕容则表示李铭忠是合作次数最多的男艺人，也很喜欢李铭顺。

《第三布局 尘沙惑》从6月13日起每周日晚在HBO频道、HBO GO同步播出。