首轮面试历届最惨？选港姐佳丽遭批如母女

（香港讯）《2021香港小姐竞选》在疫情下照常举行，首轮面试虽然也有不少貌美佳丽，但也出现多名高龄大妈，素质参差不齐，令人不忍直视，被认为是历届水平最差。

每年香港小姐竞赛都特别受到关注，昨天（6月10日）113位参赛佳丽到电视台出席首轮面试，佳丽外貌曝光后，有许多网友认为今年可能是历届水平最差，有多名被列为“不忍直视的奇葩组”，像是年龄过高还有穿着像大妈且体态丰腴的超自信佳丽，其中一名打扮风尘味重，甚至脚毛还过多，完全不像是来参加选美，被认为“有碍观瞻”。

另外也有佳丽站在一起似母女参赛，其中一位年纪最小的佳丽Ukei只有17岁，和她一起的佳丽Pamela就已经27岁，两人站在一起，十足像母女，但27岁Pamela表示参赛是为了挑战自己，因为今年是最后一年合资格参选，问她觉得自己漂亮吗，她很老实回答：“普通。”

关礼杰女儿关枫馨。

关礼杰女儿参选受关注

当中最受注目是“星二代”关礼杰的26岁女儿关枫馨，疫情下她创业开网店卖纯素肉桂卷，之前曾透露想入娱乐圈，最终在父母支持下，由朋友提名参选，以她的背景大有机会晋身准决赛。

无线助理总经理乐易玲及港姐统筹经理何小慧指今年佳丽质素很好，当中不少大学生，会挑选25至30位佳丽进入8月22日准决赛，而总决赛定于9月5日举行。至于曾志伟会否担任大会司仪？她们说未商讨不知道。