《机智》5人成死党 像鬣狗“紧咬彼此”

友情从戏里延伸到戏外，《机智》五人帮维持友谊的秘诀是：像鬣狗一样紧咬彼此！

韩剧《机智医生生活》去年（2020年）播出后大获好评，是去年最受欢迎韩剧之一，剧迷热切期盼的第二季，终于将在下周四（6月17日）在Netflix首播。导演申元浩带着五位主角曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明和田美都，昨天（6月10日）下午举行线上记者会，五位演员之后也接受本地媒体访问，分享拍摄点滴。

剧中，五人帮从大学时代就认识，拥有超过20年的深厚友情，五位主角也因为合作这部剧成了好朋友。问及如何维持好感情，柳演锡说：“通常一部剧杀青后，演员很难再碰面，但因为我们有第二季，所以依旧常见面，也因此维系着这段友情。”曹政奭认为五人个性都很随和，没有难搞的，所以相处融洽。

田美都笑说：“当其中一人犯错时，其他人就像鬣狗一样紧咬他不放，当然我们都不介意，因为是在捉弄对方，这也是我们维系感情的一种方式。”

《机》不仅刻画医护人员和病人的互动，更着重五位主角的友谊，以及医护人员的日常，剧情温馨感人，疗愈了许多人的心，五位主角也在演出过程中得到疗愈。

柳演锡说：“这部剧有很多动听的歌曲，还让我认识了这一班好朋友，这些对我来说都很疗愈。”郑敬淏和曹政奭指出，剧中的故事都发生在你我生活里，让他们深有共鸣。

田美都说：“我们都希望遇到像剧里如此美好的医生和朋友，这是这部剧的疗愈作用。”金大明则说：“整个片场，还有我的这班朋友以及导演、编剧，都疗愈了我。”

申元浩导演说：“第二季会是一样的氛围，而在如今这个大家戴着口罩，不能轻易碰面的环境下，我更希望大家感受到这部剧带来的温暖，不要忘了人与人之间的爱与关怀。”

演奏技术大跃进 花一周学一首歌

剧中，五人帮成为医生后，依然不忘曾经的音乐梦，于是组乐队玩音乐。五位演员花了好几个月学习吉他、鼓、贝斯和键盘，呈现100%真实的现场演出。

申元浩导演透露五人在第二季的演奏技术进步许多，所以给了他们难度更高的歌曲。柳演锡说：“第一季刚拍摄时，我们花三个月学一首歌，后来缩短为一个月，现在可以在一个星期内学会，我们也很惊讶。”不过申元浩也爆料：“郑敬淏还是在挣扎。”郑敬淏笑说：“我没有音乐细胞。”

BTS有机会客串？

申元浩的《请回答》系列捧红许多演员，包括徐仁国、朴宝剑、孙浩俊、柳俊烈等，让人好奇他会不会找这些演员来客串《机》。导演坦言：“找演员客串的压力很大，因为要他们挪出时间，我也要确保他们适合角色。”

但导演透露因为女儿很喜欢BTS（防弹少年团），所以他有考虑找他们客串，笑说：“我在等BTS打电话给我。”