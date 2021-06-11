年初厕所求婚成功 洪永城今年娶梁诺妍

（香港讯）37岁洪永城在2019年承认与梁诺妍拍拖，拍拖期间两人屡传婚讯，两人都否认。昨天终于传出喜讯，两人正式宣布“我们要结婚啦！”日前，他们还秘密地拍了一辑极有创意又搞笑的结婚照。

即将成为人夫的洪永城昨天（6月10日）回复传媒：“我年初已求婚成功，目前正着手筹备婚礼，计划在今年内举行，确实日子稍后公布。”两人分别在社交平台上宣布喜讯，洪永城说：“从一起跑步、到讲电话、看日出、拍拖、不计划的旅行、到扮累逃避跑步、通宵看动漫、同居、到我们至爱Coco离世、到开工连晚安早安都没有机会同你讲、到今日一齐携手踏上我俩的新旅程，好在有你，紧握我手，我希望一世都有你在身旁，追到你是我的侥倖，娶到你是我的福气，Let's get Married！”

梁诺妍则说︰“下半生手牵手，继续一起跑下去，继续跑去世界每个角落，感恩遇到你，常常带给我欢乐，照顾我陪我通宵看动漫看网球比赛，工作上的互相扶持愿余生我们也要一起笑着过！”

梁诺妍坦言回想在洗手间求婚过程笑到哭︰“他拍完戏回家，就进入厕所一阵后出来。接着我人有三急进厕所，他又跟着我，当我打开厕所门，原来他不只放了一个摄像机，又在洗手盆那里放了微型灯泡，又有一束鲜花，镜子上贴了心型卡，写上MARRY ME？我觉得好笑又感动，我问他为什么要在洗手间求婚？他说知道我一定会去洗手间，最好笑是他拿着戒指出来求婚时，我说我真的好急，你等一等，我先去完厕所，结果他要等我办完大事再求婚，我就Say Yes！”当时他们开心到笑不停！

圈中好友如李佳芯、陈凯琳、陈自瑶、汤洛雯等送上祝福，黄翠如留言笑指：“当洪永城都会结婚，这个世界一定有美好的童话。”