马国播出受欢迎 观众要求《卧虎藏鬼》拍续集

堂堂映画提供照片

堂堂映画制作的《卧虎藏鬼》在马来西亚播出后受欢迎，有观众敲碗要求开拍续集，但监制周伟堂有所保留，“这要看戏在本地播出时观众的反应。”

本地迟迟未播

《卧虎藏鬼》是由刘子绚、田铭耀、宗子杰和罗美仪主演的喜剧，预计7月在8频道播出。该剧今年3月先在网上推出，上个月也在马来西亚Astro AEC频道播出，但本地播出时间却迟迟未定，让本地观众不解新传媒8频道为何宁愿播出港剧，也不播出《卧》。但新传媒受询时并没有正面回应。

《卧》在马国的口碑和收视都不错，甚至有剧迷为剧开设粉丝团。周伟堂说：“剧集播出后，我们在社交平台收到很多观众的留言，他们认为戏好笑，而且剧种跟一般的本地剧不同；演员默契也不错，让我们觉得很振奋，希望在新加坡播出时，观众也会喜欢。”

这是堂堂映画第一次挑战喜剧，剧中有不少无厘头笑话，制作组当初也不确定观众是否能接受，周伟堂说：“喜剧不好拿捏，但马来西亚观众的反应让我们有信心。”

有观众希望《卧》有续集，周伟堂坦言，确实在结尾留下伏笔，但是否成事仍是个未知数，“很大程度上取决于电视台的决定，除非收视非常好，否则有点困难。”

疫情下带来欢乐

剧集在马国播出时正值当地实施居家防疫条例，刘子绚和田铭耀为剧集能在艰难时期带给当地观众欢乐感到欣慰。刘子绚说：“希望在新加坡播出时，可以创下和马国一样的口碑。”

罗美仪透露，在马来西亚的家人看了都喜欢，“我外婆外公特地打长途电话给我，希望我们继续拍摄这种搞笑愉快的戏剧，他们觉得我们的戏带给他们欢乐，让我很感动。”

宗子杰则为剧组的努力被观众认可感到欣慰，“我非常喜欢这部剧，很高兴能让更多的人看到我们的作品，希望在本地的回响也能很好。”

田铭耀演唱主题曲获好评

田铭耀演唱《卧虎藏鬼》主题曲获得好评，让他信心倍增，在老婆的鼓励下打算推出迷你专辑（EP），并尝试创作。

田铭耀是第二届《绝对Superstar》（2006年）出身，但比赛后往主持和戏剧发展，唱功已经“荒废”多年。这次接下演唱主题曲的任务，虽开心却也倍感压力，“唱歌和健身是一样的 ，久不练习就会退步，所以录歌之前我一直反复练习。”

刘子绚听了成品后，对老公赞赏有加，“她觉得我的歌声蛮有爆发力的，建议我出EP，我目前在筹备中，希望能录四到六首歌曲。我会尝试创作，也想找《绝对Superstar》的战友插班生跨刀。”

他有意请制作《乱掉》的林倛玉担任EP制作人，“我们合作有默契，他也清楚我的缺点和强项。”EP预计明年初推出，为何不打铁趁热？他笑说：“创作要靠灵感，需要时间，急不来。”