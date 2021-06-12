谢霆锋：多年没演动作片 因陈木胜才接拍《怒火》

（综合讯）谢霆锋与甄子丹昨晚亮相上海国际电影节，为英皇电影《怒火》造势，该片是名导陈木胜遗作，2人齐齐缅怀与对方的点滴，已有一段时间没拍动作片的谢霆锋，更直言全因对方才接拍。同场还有不少女星争妍斗丽，当中周冬雨开高衩现身，步步惊心！

第24届上海国际电影节昨晚（6月11日）举行开幕典礼，甄子丹、谢霆锋、朱一龙、周冬雨、关晓彤、张子枫及倪妮等红星云集，甄子丹与谢霆锋穿上一红一黑西装亮相。近年多个国际影展因疫情而被迫取消或改以线上形式进行，今次电影节能如期举行，甄子丹有感而发说：“这疫情带给全世界的伤害，所有人都深深地被影响到了，但从积极和乐观的方向往前看，我们会更加珍惜家人和朋友的时间，是一种福气，因为生命是可贵脆弱的。”而霆锋亦表示欣慰：“疫情下来到电影节，大家自然会更加谨慎与小心，希望人人做足防疫措施，社会可以回复正常运作。”

《怒》片是导演陈木胜的遗作，甄子丹说：“从导演生前每天跟他谈拍摄，至他离开后接手的每一刻片段，也非常深刻。”霆锋亦百般滋味在心头，已有一段时间没拍动作片的他，全因陈木胜才接拍此片：“我一直希望找到一部让自己好有冲劲接拍的香港动作电影，当收到陈木胜导演的电话，我就知道这个时候来了！已经许多年没有这种带有浓厚香港味道的动作电影出现，加上我与导演多年来建立的信任，每一次他找我，一定是有大胆的角色让我尝试。”

昨晚的红地毯成为一众女星的斗美擂台，周冬雨以一身淡绿色拖地长裙示人，高衩设计令她的春光危危乎，一步一惊心！而关晓彤则十足“黑公主”一样，型格又不失高贵。