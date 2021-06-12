婚变7天首发声 大S：蔡！屠杀我们

（综合讯）本月（6月）5日台湾女星大S（徐熙媛）抛下与中国籍老公汪小菲离婚的震撼弹，人在中国的汪小菲则称不知情，形同单方面“被离婚”，在两岸三地引发轩然大波。大S在婚变事后始终对外噤口，沉默7天后，她在很少更新的个人IG限时动态首度发声，语出惊人写道“我们被集体屠杀了！蔡！屠杀我们”。

大S自从宣布离婚后，一举一动都成外界关注焦点，向来敢言的她却始终保持缄默，昨（6月11日）她在IG透露“我的微博被封锁了，IG也被停更（新）了”！愤怒表示“我们被集体屠杀了！蔡！屠杀我们”，她未点明“蔡”所指何人，引发各界好奇。

经纪人：大S盼打疫苗

而今天清晨近6点，她又在IG限动发1篇黑底白字文：“那个…微博跟IG都没问题…本人手残不会用…。但狠话是保留的奥！”似乎仍有许多不满。

对此，大S经纪人廖玮琪今上午表示，关于大S在IG限动上的文字想表达的是：“现在全台湾2300万的人民什么时候才能打到疫苗？！我们不是白老鼠！我们的命也是命！”

经纪人也说，大S有2个IG帐号，以工作为主的帐号（hsushiyuan）有蓝勾勾；今天发限时动态的这个账号（hsiyuanhsu）以私人PO文为主，虽然没有蓝勾勾，但绝不是假账号。至于“蔡”是谁？廖玮琪不回应。

据悉，大家都想打疫苗，能走的人都走了，大S选择留下来，和大家一起排队等著打疫苗，但现在疫苗量不够大，如果疫苗普及，就没有任何的纷争了。大S不在疫苗施打的9类里，所以就乖乖排队，现在疫苗不够，大家都打不到，大S哪里还会想要打哪一种疫苗？ 打不到疫苗，也是大S和汪小菲婚姻这次起风波的主因之一。

44岁的大S与39岁的汪小菲结婚10年，育有一双儿女，汪小菲去年7月赴中国处理工作事宜，长达半年未回台湾，农历过年前他隔离期满，与大S和儿女团聚过年，汪小菲5日在微博骂台湾确诊者飞厦门是汉奸，又批台北打不到疫苗对比中国“这就是差距”，引发哗然，对此大S上周六向《苹果新闻网》证实：“离婚手续在办了。他的言行本人不予置评。”

两人婚变消息曝光后，有的网友认为徐熙媛对媒体爆料说要离婚是为了“救夫”，因为丈夫说了伤害到两岸的话。徐熙媛在婚变消息后沉默一周发文说“蔡！屠杀我”等字句，网友的反应热烈，“就是艺人在炒新闻啊……”“离婚是你们家的事,不要又在鬼扯东鬼扯西”“又发作了，唉！”“这女人被她老公精神虐待到傻了？真可怜！”