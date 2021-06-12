送孙燕姿、欧菁仙性感内衣　郑惠玉：只是小心意

阿姐郑惠玉分别送性感内衣给女性好友孙燕姿及欧菁仙，她否认代言该品牌，送内衣只是表达小心意。

孙燕姿日前（10日）在IG动态分享近况，透露收到友人送的性感内衣，让她哭笑不得！原来送礼人是阿姐郑惠玉。

孙燕姿在社媒说：“突如其来的sweet surprise，阿姐你很看得起我（的Size）Hor。”并自嘲自己的真实尺寸没这么大。

郑惠玉昨天通过简讯受访回复表示，和燕姿很早就认识了，这段期间她在新加坡，所以联络得比较频繁。而且知道她今年出道21周年，没有说特别想到要送内在美，只是表示一个小心意而已，祝贺她！

她也送内衣给欧菁仙，欧菁仙最近刚从巴黎返回本地看望母亲，目前在乌节路某酒店隔离。另外，郑惠玉也给欧菁仙送爱心餐。据说她的出现引起柜台人员一阵骚动。郑惠玉表示，这不是事前安排好的，刚巧那天在她隔离的酒店附近打包食物给家人和朋友，就顺便给她带一份，希望美食可以慰籍隔离21天的她。

据悉，郑惠玉未代言该内衣品牌，所以并非是将代言的产品送给友人。问道她的圈中交友之道，她说一直以来都是秉持尊重各自的隐私，以善待人，Just be nice!

客串《邻里帮》

本月中恢复拍摄的长寿剧《邻里帮》迎来了阿姐郑惠玉的客串。她在IG贴出剧中造型照，表示开心能开工，随后她又删除了该造型照。

记者从新传媒了解到，阿姐在剧中客串一名出生于富裕家庭的泰国华裔泰勒（Thailuck Thabarabasi），角色表面看起来高不可攀但内心善良。后来被黄俊雄饰演的猫哥等邻里街坊感化，终于醒悟，自食其力。剧中她也将和周初明出演的布长有感情戏份。郑惠玉表示拍摄过程很愉快，剧组成员都有遵循防疫措施和条例。