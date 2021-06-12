台湾诊所‘特权疫苗’风波 郭子乾认已接种道歉

（台北讯）台北市好心肝诊所替千余名肝病防治基金会等相关志工施打疫苗，涉嫌违反一至三类公费对象优先接种规定，引发特权争议，让外界对施打名单相当好奇。好心肝公益活动代言人郭子乾11日坦承3月就已预约施打，并已接种疫苗，为此向公众道歉。

根了解，目前已透过“好心肝诊所”施打疫苗的名人来自各界，举凡政界、媒体、艺人等都有涉及。

郭子乾经纪人大卫早前否认他接种了疫苗，但随着部分疑似名单曝光后，郭子乾11日也发出声明向社会大众致歉；他表示，他3月就向好心肝诊所预约了自费施打疫苗，因为他担忧，若染疫会传染给家中86岁的须洗肾的母亲及82岁有高血压的岳母，所以接到诊所通知就带着老人家一起去接种了。

他强调身为公众人物却造成这么大的风波，全是自己思虑不周，在此郑重向社会大众道歉。

侯昌明夫妇、翁家明也打了

至于以好心肝“资深志工”身份施打疫苗的还有知名艺人侯昌明与曾雅兰夫妻，他们也在面簿还原事件始末，表示施打疫苗是被临时通知，当下有讨论是否符合现阶段施打顺序，但因为好心肝扩大认定医疗相关人员身份，便提前让他们施打第一剂。对于引发轩然大波，夫妻俩坦言没有周全将事情想仔细，造成社会观感不佳，三度对此事道歉。

同样以“好心肝诊所”志工身份接种了疫苗的还有翁家明，他昨天透过经纪人表示本月8日接到诊所通知，请他过去施打疫苗，因为自己担任医疗志工多年，“接到诊所通知要打疫苗时，以为可能是诊所人力不足，需要志工帮忙，又担心志工有染疫风险，所以没想太多，当天工作结束后去诊所报到。”但强调是“被诊所通知”，非主动要求。

被爆列名单内 金马影后陈淑芳发文澄清

金马影后陈淑芳被爆出现在“好心肝诊所”疫苗施打名单中，其经纪人否认她有施打疫苗，更强调虽然被列为公费疫苗接种对象的第六类，但目前都在家防疫很安全，如果轮到她，也会让给别人先打。

此外，陈淑芳也在面簿发文澄清：“关于新闻报道某诊所偷打疫苗事件中，有和我同名纯属巧合，目前我都乖乖地关在家里准备功课，完全没有外出，特在此向好友说明一下”，对于造成外界担忧，让她坦言感到不好意思。