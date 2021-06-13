前辈，那支口红不要涂

e乐（新电信Ch11/501）晚上10.00

主演：元真儿、路云、李贤旭、李主傧。松儿是干练的化妆品公司KLAR专员，贤胜从大学毕业后便成为她的助理。松儿与男友感情生变后心理受创，迟迟不敢接受后辈贤胜的告白，贤胜死心刻意疏远，她才惊觉自己早已不能没有他……

1917

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.30

讲述第一次世界大战局势最紧绷之时，两名年轻的英国士兵必须与时间赛跑，穿过敌方的占领区，传达军令以阻止危险的进攻行动。

我·董·你3

8频道 晚上9.00

高档餐饮业者卢立平在本地经营20家餐馆，在欧洲和澳大利亚拥有酒店和餐馆，他因冠病疫情身陷事业黑暗期，但他成功为公司导航，走出大风大雨。主持人董素华走访他位于牛车水一带的餐馆，也亲临他家参观古董收藏品。律师出身的卢立平挑战自己，首次以华语受访。

证人 Innocent Witness

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

自闭症少女林智友（金香起饰）是杀人案唯一的目击证人，杀人嫌疑犯的辩护律师杨淳镐（郑雨盛饰）必须想尽办法让智友敞开心房出庭作证，才有机会赢得官司。

无价之宝 Treasure Hunt

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585）晚上9.00

主演：张柏芝、郑中基、郑伊健。广告导演慧妮到荒岛拍摄奶粉广告，发现荒岛隐藏着明代的宝藏，还有多个拿着藏宝图的神秘人来寻宝。阿星偷了藏宝图，与慧妮凭图找到无数金银珠宝，此时神秘人追至，令他们身陷险境……