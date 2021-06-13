第14届FMA成绩揭晓 万芳抱走年度专辑等三奖

（本地讯）第14届Freshmusic Awards（FMA）由本地音乐网站Freshmusic主办，前晚（6月11日）通过线上影片揭晓成绩。本届大赢家是出道31年的万芳，她以《给你们》专辑拿下最佳女演唱人、年度专辑，其中的《阿峰今天没有来》则是年度金曲。这是FMA首次有入围者同时抱走年度专辑和年度金曲殊荣。

评审认为疫情当下，格外需要一张能直视生死又能抚慰人心的作品，这张专辑不仅做到上述功能，音乐性也有新的实验尝试，兼具生命力与前瞻性，是雅俗共赏的艺术品。

最佳男演唱人首次由乐团主唱获得，他是台湾新晋乐团Yellow的主唱黄宣。评审赞黄宣收放自如、行云流水、性感且狂放，是华人乐坛少数能把声音律动处理得那么好的歌手。

最佳新团体开出双得主：台湾的春面乐队、香港的南洋派对。年度EP方面本地歌手金文明（Benjamin Kheng）“A Sea that Never Stops”与台湾乐团“看日早晚”同名EP纠缠四回合，后者最终一票险胜。

最佳乐团由台湾的八十八颗芭乐籽拿下，最佳组合是最近突然宣布休团的The Fur。最佳新人是本地歌手Shye，她年仅17岁就独立完成整张专辑的创作、编曲、制作、混音等，被认为是奇才，未来大有可为。今年台湾金曲奖入围大赢家曹雅雯，在本届FMA获年度大跃进。

今年的FMA精心制作入围和得奖短片，也请来10组历届得奖者献声揭奖。完整得奖名单，包括年度十大单曲和年度十大专辑，可上Freshmusic音乐志的面簿和YouTube频道观赏。