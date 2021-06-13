莫文蔚新歌MV浴袍装 挨轰辱华火速下架

（香港讯）莫文蔚新歌MV里连换多套服装，岂料惹怒中国网军，惨被炮轰。

莫文蔚最近推出新歌《妇女新知2021》，她在歌曲MV里穿换多套服装，当中包括意大利品牌D&G的浴袍，还将浴袍造型照换成社交媒体的图像，未料引来大批中国网友不满并留言：“你穿着辱华品牌挣我们的钱？好意思？”又有说：“D&G辱华后，你是第一个穿着”，也还有称莫文蔚有选择衣服的自由，但歌迷也不再选听她的歌的自由，更有网友要她“滚出中国”，此刻正在忙着在香港红馆开演唱会的她没回应，但却火速换掉微博头像，但却未能够即刻“止血”，逾万个留言斥责占多，但也有说继续挺莫文蔚并杯葛D&G。

D&G于2018年推出了“起筷吃饭”系列广告，广告中以亚裔模特儿使用筷子吃意大利面，当时广告出街后，马上引起中国网民的不满，认为有种族歧视之嫌，虽然该品牌设计师曾公开还击，但依然遭中国人发起抵制，就连艺人都切割合作。

经纪公司道歉灭火

这次，莫文蔚穿上D&G品牌服装亮相MV，尽管是无心之过，但网民始终不买账，斥责声灌爆她的社交媒体，经纪公司见状，唯有第一时间上火线“企图”灭火，公开道歉，并称是服装审核出现问题，也宣布已在第一时间检查所有合作品牌，同时通知各大平台下架相关MV，强调相关造型不会再次出现在新专辑的任何宣传中。

演唱会秀性感

莫文蔚在红馆举行一连三场《绝色莫文蔚世界巡迴演唱会香港站》前晚开锣，这次是她最后一个大型演唱会。疫情及限聚令下入座率只得五成。

演唱会中，莫文蔚施展浑身解数劲歌热舞，有多个华丽、性感的造型。