疫情宅在家做出十多道菜 雅慧体验当师奶

雅慧防疫期间体会到家庭主妇的生活，为父母下厨，做出十多道菜！

雅慧告诉《新明日报》记者，过去自己总是忙着工作。拍戏的时候，家对她来说像酒店一样，常常天没亮就出门，天黑了才回家，很少有机会能和家人在一起。

“现在我24小时都呆在家，唠叨我爸妈，跟他们一起吃饭。”

为了弥补过去没能好好陪伴父母，现在的她偶尔在网上看到新食谱，就要动手做给爸爸妈妈吃。“我觉得我爸妈应该很欣慰，他们的女儿原來进得了厨房！”

如今的雅慧可是做得一手好菜，就连传统美食咖喱角、粽子，甚至泰式料理都难不倒她。由于父母是潮州人，雅慧还特意学做芋泥甜点。

当被问到父母如何评价她的厨艺时，雅慧表示，“应该是挺不错的... ...只要他们没说难吃，那就是好吃！”

雅慧坦言自己不喜欢洗碗，而做饭就意味着要洗碗拖地。“我也体会到了家庭主妇的辛苦，她们太伟大了。”

腰伤休息6个月 无缘动作片

年初，雅慧因腰伤停工没能参演《关键证人》，感到惋惜。她表示自己一直很喜欢动作片，不料终于有机会出演自己喜欢片类，身体却发生状况。不过这似乎给了她一个启示，雅慧偶尔还会想起当时躺在床上动弹不得的情景。她说，如果当时不过于拼命，就不会发生那样的事。

因腰伤休息了6个月，雅慧已经“坐不住”了，这是她入行以来第一次休息这么长时间。“我已经过度休息了，不能再休息了，恨不得马上就拍戏！”

疫下鼓励大家，“我们只好保持乐观和健康，一起期待天气明朗的那一天！”

学打鼓 又上声乐课

休息期间，雅慧也没让自己闲着，上周开始学打架子鼓。小时候没有机会学乐器，却一直希望有一天可以自弹自唱，就连听歌都能幻想自己在打鼓。“刚好有天看到六月在学鼓，跟她问了些详情就报名了，很好玩！”

不仅如此，雅慧在刚过去的周四又报名上了声乐课，希望加强自己的发音和声量，让自己今后的表演更有说服力。