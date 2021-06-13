为角色瘦身剃头发 黄晓明拍戏无底线

前阵子为戏减重10公斤、剃头发，黄晓明想当演员的“百年老店”，拍戏为投入角色无底线：“还原角色是工作，只要故事角色有需要，不管什么程度都是可尝试。”

中国大陆小生黄晓明挥别“霸道总裁”人设，近年转型实力派，并且开始挑战不同角色，他去年一口气拍摄新剧《紧急公关》《光荣与梦想》《功勋》和犯罪悬疑电影《戴假发的人》，当中为演活《戴假发》中角色的沧桑一面剃头、减重10公斤，彻底卸下偶像包袱。43岁的黄晓明接受《联合晚报》电邮访问，被问到能为角色去得多尽时，他说：“我是一名演员，还原角色是工作的一部分，只要故事角色有需要，不管什么程度都是可以去尝试的。”

黄晓明在《紧急》中饰演危机公关专家，到了《戴假发》变身消瘦颓废的夜班出租车司机；今年2月，他在担任监制兼主演的电影《最后的真相》中诠释律师一角，他近来所塑造的每一个角色迥然不同，而且几部戏是一部紧接着一部开拍的状态。

不过黄晓明表示，一部作品杀青之后，他都不太有无法抽离角色的问题：“这个还好，因为本身工作也排得比较紧密，这也要求我能够快速转变状态。”

去年他主持大陆综艺节目《乘风破浪的姐姐》赢得不少掌声，今年演艺事业重心则回归影视，他透露，接下来很快将进新剧剧组。

根据消息，黄晓明下个月将与交情匪浅的赵薇开拍新剧《玫瑰之战》，这也是两人时隔20年再次合拍电视剧。

至于现阶段向往挑战的角色，黄晓明说：“只要是好的作品、好的角色以及没有挑战过的类型我都愿意考虑去尝试。”

去年黄晓明在大陆金鸡奖上凭电影《烈火英雄》二度封影帝，得奖后是否有为自己定下新目标？他表示：“目标就是在演员上可以做‘百年老店’吧，给大家带来更多好的角色和作品。”

在《紧急》扮颓废 长发络腮胡亮相

黄晓明在《紧急》中饰演的林中硕原本是叱咤媒体圈的资深记者，却因一次空难错误报道终结媒体人生涯，意外转职公关。

他说，在拍摄之前不太清楚危机公关的具体行业细节，所以提前咨询相关行业的朋友，也查阅了很多案例资料；此外，他为了符合林中硕前期颓废的形象，前几集做了长发和络腮胡的造型。

《紧急》是黄晓明继大陆剧《鬓边不是海棠红》后再次跟导演惠楷栋的合作，他赞惠导是非常优秀的导演，对作品要求一直很高，之前两人在《鬓边》里也合作得非常愉快。除了冲着导演接演《紧急》，他表示，剧中的危机公关行业本身就是一个新兴行业，而且剧里的危机事件都是取材于现实中的重大社会危机事件，“能够通过这些故事去引导大众理性看待和探讨层出不穷的热点事件，我觉得是很有意义的。”

再次结戏缘 谭卓与黄晓明更有默契

谭卓2018年凭长夯剧《延禧攻略》高贵妃、电影《我不是药神》中的钢管舞女刘思慧被本地观众熟知，她在《紧急》中变身性格飒爽的精英律师袁未，与黄晓明饰演的林中硕恋爱多年未果；这也是她继2019年电影《烈火英雄》之后再与黄晓明续戏缘。谭卓说，两人再次合作感觉更有默契，“晓明哥是个非常好的搭档，很敬业也很专业，我们在剧组合作的也很开心。”

剧中还原呈现好几单危机事件，让谭卓印象最深刻的是一桩家暴案，她说：“袁未在几番劝说下，受害人最终决定用法律保护自己，起诉施暴丈夫，对于家暴一定是坚决零容忍的态度。”

◎《紧急公关》每周一至四晚上10时，于佳乐台（新电信电视Ch 502）播出。