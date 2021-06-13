“顺李陈张”直播 林慧玲惊喜上线观看人数破6300

本地阿哥李铭顺和视帝陈汉玮、陈泓宇和张耀栋临时组“顺李陈张”，昨午发图文预告晚上于IG直播连线，四人昨晚9时半首次于IG“合体”畅聊3小时，直至凌晨12时半才下线；期间曹国辉、苏梽诚和DJ粉樱即兴露脸，姚懿珊、张钧淯等艺人上线“围观”，林慧玲在陈汉玮等“千呼万唤”之下过了午夜惊喜连线，视后的大驾光临一度让观看直播的人数冲破6300呢！

私下好交情的李铭顺、陈汉玮、陈泓宇和张耀栋均来自马来西亚，因冠病疫情已有一年多没回家，昨晚原先想通过直播分享思乡心情，怎料越聊越high，包括拍戏遇过的灵异事件、陈汉玮过去讲英语闹过的笑话、李铭顺拍2012年本地剧《千方百计》时一度哭不出来等，越夜越精彩！

李铭顺提到原本今年有三四部戏开拍，受疫情影响有几部延后至明年，包括原订于9月在台湾拍摄的电影版《做工的人》。

拥有多年在台拍戏经验的他说，新、台拍戏无论是技术或演员表演节奏都不会差太远，倒是在台湾能拍的题材更多。

此时张耀栋问阿哥在台拍戏，会否常常碰到改剧本的状况？李铭顺表示，不管是导演或演员，进组时一定会有自己的意见，他觉得大家可在前制时提出想法，“最不能接受的是在现场改剧本。”他认为，在家和在片场看剧本的感觉不同，到了片场可以做出微调让剧本更顺，但不是临时大改，因为这不只会耽误大家的时间，实际上也牵一发动全身，不太可能在完全不影响其他人的情况下调整剧本。 陈泓宇也透露碰过临场改剧本的对手，“有的改了台词，叫我自己接的”，让他当下很傻眼。

完整报道，请翻阅2021年6月13日《联合晚报》。