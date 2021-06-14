谭卓演律师加喜感 黄晓明挑战多变角色

继2019年电影《烈火英雄》之后，中国实力派女演员谭卓在中国剧《紧急公关》中再度与黄晓明续戏缘。她在剧中饰演精英律师袁未，与黄晓明饰演的危机公关专家林中硕恋爱多年未果，经常在工作上狭路相逢。

《紧急》聚焦公关行业，约每三集解决一个危机事件，37岁的谭卓接受《联合早报》电邮访问，谈到自己的危机应对能力时，直言自己是理性大于感性，“所以当遇到危机，还是能比较沉着冷静地解决问题。”

谭卓难忘处理家暴案

谭卓2018年凭超夯剧《延禧攻略》的高贵妃，电影《我不是药神》中的钢管舞女刘思慧被本地观众熟知，此次她在《紧急》变身性格飒爽的律师袁未。她指袁未是专业性很强的新时代女性，相较之下，她过去诠释的角色比较隐忍压抑或嚣张跋扈，与这个角色有很大的不同。

这是谭卓首次接演律师角色，但她塑造的律师不那么传统，她希望能加入一点喜感和更多层次的形象，“希望大家通过影视作品了解到，生活中的人们是多种多样的，而非一种固定的样子。”为此她开拍前找上中国十大律师所的团队，除了了解精英女律师的日常穿着与造型，也特意了解她们的工作环境。

剧中还原呈现的危机事件不少，当中让谭卓印象最深刻的是一桩家暴案，戏里她成功说服受害人起诉施暴的丈夫。谭卓说：“我对于家暴，一定是坚决零容忍的态度。”

之前谭卓在消防题材电影《烈火》饰演黄晓明的妻子，在《紧急》则饰演他的旧爱。

她认为两人再次合作更有默契，也说：“晓明哥是非常好的搭档，很敬业也很专业，我们在剧组合作得很开心”。

为《紧急》执导筒的正是《延禧》的导演惠楷栋，谭卓赞惠导是非常专业且负责任的导演，思路非常清晰，对戏和人物的把控非常到位。

谭卓去年底接演谍战剧《对手》，该剧今年3月杀青之后，她目前在南京拍摄一部喜剧。

黄晓明难忘住院被打戏

黄晓明拍《紧急》，最大挑战是如何诠释好角色的心理变化。

他饰演的林中硕原本是叱咤媒体圈的资深记者，却因空难错误报道终结媒体人生涯，意外转职公关。黄晓明说，林中硕是一个内心很复杂的角色，他的心态一直处在变化当中，“在饰演他的过程中，我一直在理解他作为不同身份时的痛苦、无奈，以及难处。”

黄晓明在拍摄《紧急》之前，不是特别清楚“危机公关”的具体行业细节，因此他查阅很多行业本身的案例资料，也咨询了相关行业的朋友，并与导演、编剧多沟通，“了解过程中，有挺多觉得新奇的地方，因为是没接触过的职业类型，希望给大家还原最真实的公关行业。”

拍摄《紧急》，让他难忘的戏还挺多的，黄晓明提及在医院和自杀女孩的父亲对峙的那场戏，“当时角色的情绪波动很大，还有被打的戏份，台词也非常令人深省。林中硕当时还是阑尾炎术后养伤的状态，所以整场戏要顾及的地方挺多的。”

《紧急公关》每周一至四晚上10时，于佳乐台（新电信电视Ch 502）播出。