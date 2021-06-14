莫文蔚香港连唱三晚 MV穿辱华品牌被网民围剿

天后莫文蔚（Karen）11日起在红馆一连三晚举行“绝色莫文蔚世界巡回演唱会香港站”，她施展浑身解数劲歌热舞，有多个华丽、性感、狂野又具型格的造型，展露完美身形与美腿。虽然因疫情及限聚令下入座率只得五成，莫文蔚仍充满正能量，用尽全力表演。

开红馆演唱会前，莫文蔚推出新歌《妇女新知2021》，MV中有她穿着D&G的长裙，她也将微博头像换上该造型照，被中国大陆网民痛批：“你穿着辱华品牌挣我们的钱？好意思？”又有网民说：“D&G辱华后，你是第一个穿着！”更多网民留言叫她“滚出中国！”