莫文蔚香港连唱三晚 MV穿辱华品牌被网民围剿 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月14日 5:00 AM 莫文蔚的新MV穿D&G品牌遭网民抵制。她上周末在香港卖力开唱。（互联网） 字体大小: 小 中 大 天后莫文蔚（Karen）11日起在红馆一连三晚举行“绝色莫文蔚世界巡回演唱会香港站”，她施展浑身解数劲歌热舞，有多个华丽、性感、狂野又具型格的造型，展露完美身形与美腿。虽然因疫情及限聚令下入座率只得五成，莫文蔚仍充满正能量，用尽全力表演。开红馆演唱会前，莫文蔚推出新歌《妇女新知2021》，MV中有她穿着D&G的长裙，她也将微博头像换上该造型照，被中国大陆网民痛批：“你穿着辱华品牌挣我们的钱？好意思？”又有网民说：“D&G辱华后，你是第一个穿着！”更多网民留言叫她“滚出中国！” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 莫文蔚 偷买礼物送给《跑跑人》队友 李光洙惹哭7成员 苏有朋被爆秘婚 10年前已娶经纪人